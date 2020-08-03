字节跳动 CEO 张一鸣：还没有完全决定最后的解决方案

IT之家 8 月 3 日消息 今日午间，张一鸣疑似发布内部信谈 TikTok 的进展和自己的一些想法。张一鸣在信中称还没有完全决定最后的解决方案，外界对 TikTok 的关注和传言，可能还会持续一段时间。

美国时间 8 月 2 日晚间，微软在其官网发布消息称将重启收购 TikTok 北美业务的相关讨论。微软在其新闻稿中宣布，就收购 TikTok 北美业务事项与字节跳动的相关洽谈最晚会在 9 月 15 日完成。在此期间，微软将继续与包括美国政府和特朗普在内的各方保持对话。

此次收购也将在美国外资投资委员会 (CFIUS) 的监督下进行。微软和字节跳动已经向 CFIUS 提交通知表达了这次交易的意向。微软计划收购 TikTok 的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务。收购的结果将会是微软拥有这四个国家 TikTok 实体的所有权和经营权。

微软宣布将会确保 TikTok 美国用户的隐私数据安全转移并存放在美国境内，并且继续为该服务增加世界级的数据安全、隐私和用户权益安全保护。微软将会继续 TikTok 已经允诺的在透明度方面的努力，并且确保产品在上述四个国家配合政府监督。

IT之家了解到，字节跳动方面于 8 月 3 日早间在其官方账号发布动态称：字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手 Facebook 的抄袭和抹黑。但我们仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。我们严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予我们的权利，维护公司的合法权益。

以下为张一鸣内部信全文：

过去的几个月中，公司遇到了很多挑战。大家这几天应该也看到不少关于公司的传言和猜测。在当前的情况下，TikTok 美国业务面临被 CFIUS 强制要求出售的可能性，或因行政命令让 TikTok 产品在美国被封禁。

当前的地缘政治和舆论环境越来越复杂，我们在一些市场面对的外部压力较大，过去几周参与应对的团队一直昼夜轮转，加班工作，争取最好的结果。虽然很多细节还不能在大范围内说，但我还是想尽可能的跟大家做一些同步，也说一下我的想法。

近一年来，我们一直在积极配合 CFIUS 对我们 2017 年底收购 musical.ly 的项目进行的调查。尽管我们一再强调自己是一家私营企业，并且我们愿意采取更多的技术方案来消除顾虑，但 CFIUS 还是认定字节跳动必须出售 TikTok 美国业务。我们不认同这个决定，因为一直以来我们都坚持确保用户数据安全、平台中立性和透明度。考虑到当前的大环境，我们也必须面对 CFIUS 的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保 TikTok 能继续服务美国用户。

在寻找解决方案的时候，我们考虑了三个方面：

1、用户。TikTok 不仅是字节跳动的产品，正如 Vanessa 昨天视频里说的，它更应该是全球用户的社区，所以我们不会把它当作一个没有生命的资产。在这个过程中，我们会竭尽努力来保护 TikTok 的独特存在，并且希望 TikTok 的用户体验能够不受影响。

2、团队。TikTok 吸引了很多人加入，凝聚了很多同事的努力，对大家来说它是工作也是事业。尤其是对于在处理危机的当地同事来说，他们的压力更大。我时常想如果他们是在一个本土企业工作，这样烦恼应该会少很多。但换个角度想，共同应对挑战也让不同地区的同事更加互相理解了。我们会把团队的利益和发展作为重要考虑。

3、公司。我们希望为 inspire creativity & enrich life 的愿景继续努力，像产品演化一样不断改进，成为一家优秀的全球化企业。

我们还没有完全决定最后的解决方案，外界对 TikTok 的关注和传言，可能还会持续一段时间。我希望大家能在喧嚣和挑战中，依旧保持好的士气，看长期有定力，信任公司能在复杂局面下做出好的判断，给员工足够的支持。而我们通过不断的创新和坚定的执行，为用户提供最好的服务，自身保持高速成长，是应对危机最坚实的后盾。

TikTok 已经成为了全球文化的一部分，它是用户的窗户，画布和桥梁。有数亿用户聚在我们打造的平台上，进行创作，彼此连接，给用户带来许多的欢乐和信息。也有那么多人在我们平台上创作、经营、实现他们的价值。想想这些，我对 TikTok 的未来充满信心。我也相信我们能赢得更多的信任。

和以往一样，在遇到困难的时候，我们的团队尤其团结，大家也很乐观和有韧性。感谢大家的投入和付出，能和这样优秀的团队一起做有挑战的事情，也是我自己重要的动力。最后想再说一下，字节跳动要做一个值得信任的全球公司，始终没有变化，在一个巨变的时代，也更值得为之努力。这本身也是一段有挑战有意义的旅程。