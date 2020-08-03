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汇顶科技宣布完成收购德国芯片设计公司 DCT

2020/8/3 15:07:33 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 3 日消息 汇顶科技宣布已完成收购系统级芯片设计公司德国 Dream Chip Technologies GmbH (简称 DCT)，此举是汇顶科技为推进多元化发展战略之举。

据悉，Dream Chip Technologies GmbH（DCT）是一家德国的无晶圆厂半导体技术公司，在大型 ASIC、SoCs、FPGA、嵌入式软件和系统领域具有雄厚的技术开发实力，主要产品应用于汽车视觉系统，服务包括汽车、广播、消费电子、工业和医疗等行业的众多全球知名客户。收购 DCT，将深化汇顶科技在智能终端、汽车电子、图像处理等领域的技术创新及应用落地。

IT之家了解到，目前，汇顶科技创新车规级解决方案已收获现代、领克等多家知名汽车品牌的规模商用。

汇顶科技成立于 2002 年，是一家人机交互领域的技术与解决方案提供商，在包括手机、平板和可穿戴产品在内的智能移动终端人机交互技术领域不断取得新进展，陆续推出拥有自主知识产权的 Goodix Link 技术 、指纹识别与触控一体化的 IFS 技术 、活体指纹检测技术、屏下光学指纹识别技术等，产品和解决方案应用在华为、小米、联想、中兴、OPPO、vivo、魅族、乐视、三星显示、JDI、诺基亚、东芝、松下、宏碁、华硕等国际国内知名终端品牌。

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关键词：汇顶科技

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