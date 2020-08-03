15 分钟内结束充电！IT之家实探 Chinajoy iQOO 120W 旗舰新机

7 月 31 日，2020 Chinajoy 如约而至，开展首日，iQOO 正式公布了 120W 超快闪充技术，以及 “不经意”间展示了搭载该技术的 iQOO 旗舰新机，同时宣布搭配 120W 超快闪充的手机已经通过了德国莱茵 TUV 的安全认证，而这款 iQOO 旗舰新机将于 8 月份和大家见面。

iQOO 在今年的 ChinaJoy 展会上，精心搭建一系列极具科技感的电竞体验空间，旗下全系列手机悉数到场，还为玩家们提供了 “王者对抗赛”与 “绝悟之境”等 5V5 体验区，以及拥有百般 “舞”艺的二次元小姐姐的现场舞蹈。不过让笔者更大呼过瘾的，还是 120W 超快闪充技术的现场演示。在活动现场，iQOO 面向众多媒体和观众演示了 120W 超快闪充技术，一台被防泄密壳层层保护的 iQOO 新机，在全场观众的注视下插上了电源，在接上充电插头之前，这款 iQOO 新机的电量仅有 3%，紧接着，iQOO 演示机的电量以肉眼可见的速度增长，10%、20%、50%... 在 5 分 30 秒的时候，iQOO 新机的电量已经达到了 55%，当时间到 14 分 32 秒的时候，手机已经弹出 “充电已完成”的标识，这也是到目前为止，笔者亲身感受到的手机最快的充电速度。

很有意思的是，为了凸显 iQOO 的 120W 充电速度究竟有多快，iQOO 在展台上还提供了一份带有 iQOO 字样的拼图，现场有玩家参与了这项挑战，遗憾的是当 iQOO 120W 充满电的时候，拼图仍没有完成。

快，iQOO 的基因

作为 vivo 的子品牌，iQOO 诞生只有一年多的时间，“快”自始至终都是 iQOO 品牌的强大基因，比如截止到目前为止 iQOO 品牌已经发布了 10 款机型，iQOO 也是国内最早发布 5G 手机的品牌之一，去年发布的 iQOO Pro 5G 手机，更是助力 vivo 拿下 2019 Q3 5G 手机的销量第一。

iQOO 的 “快”不仅体现在新机的发布频率上，产品本身也是足够的快，比如新机的运行速度快、设计强调 的“速度感”以及最重要的充电速度快。早在去年 3 月 1 日 iQOO 发布的首款机型上，其搭载了 44W 超快闪充技术，采用双电荷泵芯片充电方法，可在 15 分钟充至 50%，30 分钟充至 85%，45 分钟充至 100%，目前 iQOO 最高搭载了 55W 的快充技术，这也是目前手机快充领域的头部水准。

因此，iQOO 旗舰手机首发 120W 快充也是水到渠成的事情，实际上早在一年前的 MWCS2019 世界移动大会上，vivo 曾现场展示过 120W 超快闪充技术（详见IT之家报道），不过当时该技术还处于实验室阶段，也为量产版 120W 超快闪充技术打下了基础。

“15 分钟内结束充电”想法变为现实

大半个月前，iQOO 提前发布了 120W 超快闪充，该快充技术可在 5 分钟充入 50% 电量（4000mAh 容量），15 分钟充满整个电池。据IT之家了解，120W 超快闪充 iQOO 新机首发并量产最新 6C 电芯与阵列式极耳结构设计的快充方式，考虑到发热以及稳定等原因，iQOO 通过定制电芯（MPW 阵列式极耳结构）和充电芯片将 20V×6A 转化为 10V×12A 实现了 120W 的充电功率，转化率达 98.5%；充电器同时支持智能温控，降低发热；在手机上，IQOO 加大了石墨散热膜、改进了超导 VC 液冷散热系统、高导热凝胶等散热方式，以保证在 120W 快速充电的同时降低发热，提高稳定性。

据官方资料，120W 超快闪充采用 20V/6 输入功率组合，工程师经过大量分析和调研后，综合弯折、携带等日常行为，认为在充电线上通过 6A 左右电流，能提供比较舒适的综合体验。关于降压，iQOO 引入了两个关键环节：通过双半压电荷泵完成 20V/6A 到 10V/12A 的电压电流转换；再将传统的单电池升级为双电芯电池组，通过串联降压的原理将 10V/12A，最终转化为（5V/12A）×2，最终实现 15 分钟充至 100%，并在整个过程中完成了多项业内突破。

充电安全方面是用户和消费者最关心的点，为此，iQOO 还委托德国莱茵 TÜV 对 120W 超快闪充进行了安全快充认证——并成为首个通过认证的 120W 快充方案。

5G 时代，手机的功耗进一步增加，提高快充速度无疑是目前解决用户 “电量焦虑”问题的方法之一，想象一下，一台 4000mAh 电池容量的手机，早晨醒来刷个牙洗个脸的时间就能获得一整天的续航电量，这对于一台手机的体验来说无疑是革命性的升级，更是拉高了整个快充市场的天花板，接下来 “15 分钟充满电”也很有可能成为旗舰机是否 “旗舰”的主要判断依据之一。

8 月份 iQOO 旗舰新机颜值大提升？

可以确认一点，iQOO 本月将发布旗舰新机（有传闻称就是 iQOO 5 系列，并且有超大杯组合），新机搭载了 120W 快充之外，也将是 iQOO 首款采用曲面屏的手机。

现场那台被保护壳保护的严严实实的快充测试机，很有可能就是即将发布的新机，通过唯一漏出的正脸来看，这款手机采用了左侧单打孔的曲面屏，前脸设计与 X50 Pro 基本一致，这意味着 iQOO 新机很有可能采用 X50 Pro、Pro + 的同款屏幕，要知道，超大杯的 Pro + 屏幕刷新率达到了 120Hz，当然，这一切都将在即将到来的发布会上揭晓，对于广大酷客和数码爱好者们来说，这也是一件值得期待的事情。