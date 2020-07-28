ChinaJoy：iQOO 新旗舰手机将搭载 120W 超级闪充技术亮相

IT之家7月28日消息 2020 年第十八届 China Joy 即将于 7 月 31 日在上海新国际博览中心举行。iQOO 也将现身本届 China Joy，在 E4 馆 - 03 展位设置主题展区。iQOO Neo 3 带来强悍电竞实力，另外搭载120W闪充旗舰新机即将亮相。

iQOO 展台整体充满未来感与科技感风格，设置有 120W 闪充真机体验、强悍视听室、强悍续航体验场、AI 绝悟之境、王者对战舞台、iQOO 装备库、144HZ 档案库、强悍性能体验场、强悍功能体验场。其中，120W 超快闪充技术成为最不容错过的看点；立体双扬声器、头戴式 HiFi、144Hz 互动游戏等，将为现场参与者带来的不错的视听体验。

玩家可在 China Joy 现场体验试玩 iQOO Neo3，这款手机搭载高通骁龙 865 与针对游戏画面优化的鹰眼显示增强技术，提升游戏超清视觉和沉浸式体验感，5G 支持与多重天线保障畅玩。

IT之家获悉，搭载 120W 超快闪充的 iQOO 新款旗舰产品也将会借 China Joy 契机亮相。iQOO 在今年 7 月份对外宣布即将亮相的新款旗舰将搭载 120W 超快闪充技术，5 分钟可充电至 50%，仅需 15 分钟即可充电至 100%。