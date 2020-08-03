vivo S7 正式发布：骁龙 765G+ 4400 万像素前摄，2798-3098 元

IT之家 8 月 3 日消息 今晚，vivo S7 新机今晚正式发布，搭载了骁龙 765G 处理器，前摄像素达到了 4400 万，8GB+128GB 售价 2798 元，8GB+256GB 售价 3098 元。

IT之家了解到，设计方面，vivo S7 将机身内 6 大主要元器件重新深度定制，使得手机更轻、更薄，机身厚度仅约 7.39mm，重量仅约 170g。vivo S7 机身背面采用 AG 工艺，手感细腻，保证手机背部不会留下指纹，同时增加 AF 镀膜，进一步防止沾染指纹。vivo S7 后置摄像头沿用 vivo 独有的 PI 双色云阶设计，同时云阶 R 角调整得更为圆润。vivo S7 全新三款配色，浪漫主义的莫奈漫彩，经典永恒的爵士黑、以及唯美简约的月光白。

自拍方面，vivo S7 前置主摄像头采用先进的旗舰传感器 GH1，4400 万像素，光圈高达 F2.0。vivo S7 采用超级夜景自拍 2.0，通过识别环境亮度，自动触发 AI 极夜模式，同时配合多帧降噪和 AI 人像增强技术。vivo S7 前置副摄采用 800 万像素超广角镜头，视场角高达 105 度，同时针对前置广角配备了畸变矫正算法，能够显著改善畸变问题。

后置摄像头方面，vivo S7 后置主摄采用 1/1.7" 的 GW1 传感器，像素高达 6400 万。此外，S7 还配备一颗 800 万像素的超广角微距镜头和艺术黑白镜头。

配置方面，vivo S7 搭载了 7nm 制程的高通骁龙 765G 处理器，并伴有液冷散热，配备进程守护技术和 AI 预加载技术，可进一步提升使用流畅度。软件层面，还引入游戏快速直通车功能，在后台拥挤情况下，给游戏提供直达通道。