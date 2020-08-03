【IT之家开箱】vivo S7 月光白图赏

IT之家8月3日消息 今晚，vivo S7 新机正式发布，搭载了骁龙 765G 处理器，前摄像素达到了 4400 万，8GB+128GB 售价 2798 元。IT之家拿到了一款月光白配色，现在为大家带来开箱图赏。

▲vivo S7 包装盒

包装盒内含有手机本体、有线耳机和充电器以及手机壳。

vivo S7 的充电器支持最高33W的快充。

vivo S7 采用了AG工艺，手感细腻，可保证手机背部不会留下指纹，同时增加AF镀膜，进一步防止沾染指纹。

vivo S7机身厚度仅约7.39mm，重量仅约170g，非常纤薄。

后置相机方面，vivo S7 后置主摄采用 1/1.7" 的 GW1 传感器，像素高达 6400 万。此外，S7 还配备一颗 800 万像素的超广角微距镜头和艺术黑白镜头。

vivo S7 正面采用了一块 6.44 英寸的 AMOLED 屏。

自拍方面，vivo S7 前置主摄像头采用先进的旗舰传感器 GH1，4400 万像素，光圈高达 F2.0。前置副摄采用 800 万像素超广角镜头，视场角高达 105 度，同时针对前置广角配备了畸变矫正算法。

配置方面，vivo S7 搭载了 7nm 制程的高通骁龙 765G 处理器，并伴有液冷散热，配备进程守护技术和 AI 预加载技术。

新机上手