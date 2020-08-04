香港 1100 多部假 iPhone 被用于 AppleCare 诈骗：支付 749 元就能换真机

IT之家8月4日消息 据外媒9to5 Mac报道，一千多部“以假乱真”的假iPhone被用来在中国香港和瑞士之间进行AppleCare欺诈活动。

一对母子被控诈骗罪。儿子面临4年监禁，以及被驱逐出瑞士，他在瑞士生活了近20年......

瑞士网站SRF报道称，两人将在今明两天出庭。

这起诈骗案使用了一种机制，嫌疑人手拿非常逼真但无法使用的iPhone到苹果商店，并在保修期内要求更换设备。在本案中，假iPhone手机的IMEI(国际移动设备识别)号码与正品iPhone的IMEI号码相匹配，并享有AppleCare+政策。

这些手机都声称被水渍损害。IT之家获悉，在这种情况下，如果手机无法开机，苹果公司不会在店内进行进一步的调查，因为有可能会出现短路，导致电池起火。在确认AppleCare+保单涵盖了手机的意外损坏后，店家为iPhone更换了新机。骗子们只需支付99瑞士法郎（约合人民币749元）免赔额度即可。

儿子使用1000多部假iPhone上进行了诈骗，他的母亲则在另外100多部iPhone上进行了诈骗。

两人似乎不是主犯。据SRF报道，他们是作为中间人，从另外联系上家那里接收假iPhone手机，然后将真手机寄回。每交换一部iPhone手机，他们只得到10瑞士法郎（约合人民币75元）的“佣金”。

两名被告声称他们是无辜的受骗者，相信“假iPhone”是真品。他们声称，他们认为这些手机被运到瑞士是因为在中国很难获得服务。

当瑞士海关人员在巴塞尔截获两个装有50部iPhone的包裹，随后发现是假货时，欺诈行为才得以曝光。