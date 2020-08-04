泰国威胁将对 Facebook 采取法律行动，因非法内容传播

北京时间 8 月 4 日早间消息，泰国数字部长威胁称，或将对 Facebook 采取法律行动，他指责这家社交媒体巨头没有遵守该国政府的要求对非法内容进行限制，其中包括对该国君主制进行侮辱的内容。

上周，泰国广播公司直播了泰国国王玛哈 · 哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的生日庆典，而 Facebook 的自动翻译工具在直播过程中错误地翻译了一条信息。Facebook 方面已经做出了道歉，并且暂时禁用了英 - 泰自动翻译功能。

该事件引发了泰国数字经济与社会部部长普提蓬 · 蓬纳坎塔（Puttipong Punnakanta）的多次抱怨，他认为，对于泰国政府所规定的限制内容，Facebook 的反应不够快。他还称将对 Facebook 采取更加强有力的行动，但是他并未具体说明将采取哪些行动。

对于侮辱君主的行为，泰国有着严厉的法律。近年来，泰国当局一直要求社交媒体企业限制或删除被认为是对王室进行侮辱的内容，以及其他非法内容。

周日，蓬纳坎塔表示：“我们会根据泰国法律命令删除或限制某些内容，而在对方没有与我们进行合作的情况下，我们可能将使用计算机犯罪法案（Computer Crime Act）中的第 27 条，该条法律规定，不遵守法院的命令是一种犯罪行为。”

他所指的，是网络犯罪法案中的一项条款，这条条款规定，如果不遵守法院的命令，被告可处最高 20 万泰铢（约 6408 美元）的罚款，并且在遵守命令之前，每天加罚 5000 泰铢（约 160 美元）。

然而蓬纳坎塔表示，由于很多泰国企业依赖 Facebook 促进销售，因此他不会封禁这个社交媒体服务。

Facebook 没有正面回应来自泰国数字部长的威胁。该公司的一名发言人再次对国王生日庆典上出现的误翻译事件进行了道歉。

Facebook 此前表示，在处理来自泰国政府请求时，他们将会与处理来自其他国家政府的请求时一样。在评估了请求之后，如果内容在当地不合法，Facebook 可能会阻止该国用户看到这些内容。