《福布斯》今天刊文称，洽购 TikTok，标志着微软将再次变脸，在收购方面将由企业资产转向消费类资产方面，重塑公司未来，向面向消费者的企业转型。本文结合了其他分析师观点。

在主要竞争对手因在网络广告领域的主导地位等问题出席美国国会听证会数天后，微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉 (Satya Nadella)与白宫通电话讨论了洽购社交媒体平台 TikTok 事宜。这一交易可能重塑微软未来，使之转型为一家面向消费者的企业。

在纳德拉入主以来微软的一系列收购交易中，可能的收购 TikTok 的交易（估计价格约为 400 亿美元）将是金额最高、风险最大的。纳德拉改变了微软在收购方面 “屡战屡败”的形象，此前的收购交易集中在企业领域，例如收购 LinkedIn 和 GitHub。通过洽购 TikTok，纳德拉将其注意力转向网络广告领域。

风险投资公司 Sapphire Ventures 联合创始人、常务董事贾伊 · 达斯（Jai Das）表示，“网络广告市场相当庞大，基本上被谷歌、亚马逊和 Facebook 占领。收购 TikTok 部分业务将是微软进军这一市场的一个途径。”

当地时间星期一，微软获得白宫绿灯：可以洽购 TikTok 美国业务。白宫一直不断向字节跳动施压，扬言将以国家安全为由强行关停 TikTok 美国业务。TikTok 注册用户超过 1 亿。

微软当地时间星期日发表博文，称将在 9 月 15 日前完成交易（其中还包括 TikTok 在加拿大、澳大利亚和新西兰的业务），并将邀请其他美国投资者参与交易。微软称，它将把全部 TikTok 数据迁移至美国境内服务器，删除存储在美国境外服务器中的数据，解决隐私担忧。

微软洽购 TikTok，被部分观察人士认为具有商业意义，也受到投资者认可。星期一常规交易中，微软股价上涨 11.53 美元，涨幅为 5.62%，报收于 216.54 美元，市值增长约 870 亿美元，高于传言的 TikTok 收购价格。

收购 TikTok，微软抓住年轻人的最好机遇

虽然微软最近的成功主要与云计算、服务器和办公软件有关，但它不能承受失去消费业务的代价，毕竟这一业务还能带来可观的营收和利润。目前，对年轻用户有吸引力的微软产品是游戏，其中包括 Xbox 和 PC 游戏产品，通过智能手机，苹果和谷歌产品几乎受到所有年青用户青睐。另外，越来越多学校都选择利用苹果 iPad 和谷歌 Chromebook 取代 Windows 笔记本，作为教学用具。

微软需要利用一切机会提高产品对年轻用户的吸引力，以确保其消费类业务未来的生命力，而收购像 TikTok 这样具有数亿用户的社交媒体创业公司，显然是最好的机遇。

投资公司 Jefferies 分析师布伦特 · 蒂尔（Brent Thill）预计，微软将把 TikTok 整合到 Xbox 游戏平台中，使两个平台的用户能相互 “流动”。

在纳德拉入主之前，微软曾多次在消费领域完成大手笔收购交易，其中包括 2011 年以 85 亿美元收购 Skype 和 2013 年斥资 76 亿美元收购诺基亚手机业务，不过基本上没有得到预期效果。微软 Bing 平台在与谷歌搜索引擎的竞争中也一直处于下风。

纳德拉 2014 年被任命为 CEO 后，微软改变了套路，优先收购面向企业的资产。2016 年微软斥资 260 亿美元收购了 LinkedIn，2017 年斥资 75 亿美元收购了 GitHub，这两起收购交易被认为有助于微软云服务 Azure 吸引更多用户。

微软或将借助 TikTok 成为美国第四大网络广告厂商

TikTok 可能成为微软消费类业务阵营的一员，对纳德拉而言是一项新挑战。Madrona Venture 集团常务董事、微软前副总裁索马 · 索马塞加（Soma Somasegar）表示，与之前收购的面向企业的公司相似，未来数年内 TikTok 在微软内部将像是一座 “孤岛”，这将使微软有时间解决监管问题。

索马塞加表示，TikTok 未来将与微软其他面向消费者的业务整合。例如，TikTok 广告业务可以与 Bing 实现交叉推广，TikTok 可以为 Xbox 平台提供直播服务。

如果能成功整合 TikTok，微软将成为美国第四大网络广告厂商。虽然不同分析师对 TikTok 增长有不同预期，但据投资公司 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）预计，美国业务今年营收将达到 5 亿美元，2021 年将增长至 10 亿美元。艾维斯据此估计，未来数年 TikTok 估值将达到 2000 亿美元。艾维斯称，目前微软现金储备为 1360 亿美元，预计 2020 年将产生 390 亿美元自由现金流。

收购 TikTok 标志着，在纳德拉主政下，微软与对手在更多领域竞争的抱负进入一个新阶段。正如达斯所说，“TikTok 给微软带来了在多个领域与对手竞争的 DNA。”