李开复：美国对 TikTok 控诉没有任何证据，做法不可思议

8 月 4 日上午消息，近日特朗普要求 TikTok 出售一事引发全球关注。创新工场董事长兼首席执行官李开复对此发文表态。他表示，中国对于想进入中国的外国互联网公司需要如何符合法律法规，描述的非常清楚。美国处理 TikTok 并没有给出需要做什么才能继续运营，对于美国对它的控诉也没有提出任何证据，强迫收购 + 只给 45 天 + 还要收中间费，这些都是和谷歌不可比，更是不可思议的。

据央视消息，当地时间 8 月 3 日，美国总统特朗普在白宫对记者说：“除非微软或其他公司能够购买 TikTok 并达成交易，否则 TikTok 将在 9 月 15 日被强制关闭美国业务。”特朗普还表示，作为交易的一部分，购买公司应向联邦政府支付 “大量资金”。

字节跳动 4 日凌晨再次发布声明称，始终致力于成为全球公司。根据目前情况，字节跳动考虑在美国之外的主要市场，重新设立 TikTok 总部，以更好地服务全球用户。

以下为李开复发文全文：

谷歌退出的时候，我已经离开了。不过环境和规则是很清楚的：1）中国对于想进入中国的外国互联网公司需要如何符合法律法规，描述的非常清楚（合资公司、ICP 证、服务器在中国、内容等）。愿意守这些法律法规的可以申请。谷歌就是这样进来了。2）当谷歌后来觉得不愿意守这些法律的时候，它就决定退出了。3）美国处理 TikTok 并没有给出需要做什么才能继续运营，对于美国对它的控诉也没有提出任何证据，强迫收购 + 只给 45 天 + 还要收中间费，这些都是和谷歌不可比，更是不可思议的。