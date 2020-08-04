台湾之星今日 5G 正式商用，目标 6-8 年内盈利转正

8 月 4 日消息 据台湾媒体报道，台湾之星今日宣布 5G 正式商用，将积极投入网络建设。台湾之星总经理赖弦五表示，迈入 5G 世代，我们自频谱竞标就展现决心，倾全力标得 5G 的 3.5GHz 黄金频段 40MHz，是台湾之星 4G 商用时的 4 倍大，足以提供目前 240 万用户近同业 2 倍、业界最大的单位用户个人频宽。

赖弦五指出，台湾之星目标 2025 年总用户数突破 400 万、5G 渗透率达 80%、5G 用户数占比市场最高，同时达成个人用户营收翻倍成长、企业用户营收年复合成长率达 110%，实现在 6-8 年内 5G 盈利转正。

台湾之星现阶段已完成全台热点覆盖率 50%，包括 455 个精华商圈、百货商办、各县市热点的覆盖；目标今年底达成高密集人口区域覆盖率 80%、2021 年六都市区人口覆盖率 90%、2022 年全台各县市主要生活区覆盖率 90%、2023 年全台市区近郊 5G 讯号全面覆盖。

根据 GSMA 推估，2025 年台湾的 5G 用户将达到 1,429 万人、渗透率将较全球高 17%。

台湾之星宣布，其 5G 资费不限速上网套餐 399 元（新台币，下同）起，不限量套餐 999 元起。相比台湾电信三雄 5G 套餐 599 元起，不限量套餐 1399 元起，台湾之星的 5G 不限量套餐资费每个月可节省 400 元。

赖弦五表示，5G 资费设计将打破单向付费的方式，而台湾之星也将携手各界领导品牌，推出多元服务来丰富消费者生活。