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台媒：台湾地区 5G 资费将为全球最低，约 143 元/月双无限量套餐

2020/5/29 7:34:09来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：骑士评论：

据台湾媒体报道，台湾5G预计将于第三季度提供服务，最快将由中华电信于7月抢先推出。台湾五大运营商先行推出5G早鸟资费方案，电信三雄（中华电信、台湾大哥大和远传电信）的1399元新台币（约合人民币334元）上网无限量套餐、网内互打免费，台湾之星的599元新台币（约合人民币143元）双无限量套餐，都比韩国、美国、中国大陆目前推出的5G资费低，为全球5G资费最低的地区。

台湾电信业者表示，从全球5G资费来看，台湾5G早鸟资费不管是1399双无限还是599双无限量套餐，都将是全球5G资费最低。5G开始商用后，早鸟用户仍能继续沿用早鸟套餐享受全球最便宜的5G资费。

由于台湾“行政院”正规划通过政策补贴5G资费，以加速台湾5G普及，NCC定调在1300元新台币左右的上网无限量方案将会是未来5G多元资费方案之一，因此，台湾5G资费会非常有竞争力。

据了解，5G正式商用后，台湾各大电信公司正朝多元资费方案设计，台湾电信三雄将从5G上网无限量套餐、依照流量及上网用量等方向规划多元资费，同时研究拟引入国际上的公平使用原则（Fair Usage Policy），进行流量控制、降速、限制多人分享等机制纳入资费设计内容，以防4G时代频宽资源被少数超重度使用者占用的情形。

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关键词：台湾5G

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