索尼第一财季游戏收入大涨 32%，PS Plus 订阅用户达 4500 万

8 月 4 日消息，索尼今日公布 2020 财年第一财季（4 月 1 日至 6 月 30 日）整体业绩数字，数据显示，2020 财年第一财季，索尼集团共录得销售收入 19,689 亿日元 (约合 183 亿美元)，较去年同期略有增长；营业利润达 2,284 亿日元 (约合 21.2 亿美元)，去除股权出售、新冠病毒援助基金支出及上财年专利许可收益等一次性因素，营业利润实际为 2,252 亿日元，同比增长 1%；净利润大涨 58%，为 2,308 亿日元 (约合 21.4 亿美元)。

受全球新冠肺炎疫情的波及，索尼旗下的电子、半导体、影视、音乐业务均受到负面影响，但游戏业务因游戏软件及 PS Plus 注册会员的强劲增长、金融业务因索尼人寿销售及索尼银行债券估值的提升，成为本季财报中的两大亮点。同时，索尼对全年业绩数字进行了预测，预计 2020 财年索尼集团可实现销售 83,000 亿日元，营业利润预计可达 6,200 亿日元。

具体业务来说，游戏及网络服务业务（G&NS）业务领域第一财季业绩表现强劲，销售收入为 6,061 亿日元，较去年大涨 32%。营业利润同比大增 502 亿日元，至 1,240 亿日元。主要得益于游戏软件及 PS Plus 订阅服务销售的大幅增长，而下降部分主要由于 PS4 硬件销售收入的下降，以及汇率变动带来的负面影响。目前，游戏《最后生还者 第二幕》和《对马岛之魂》发展势头良好，PS Plus 的订阅用户达到 4500 万，PS5 主机也已发布。索尼预测，2020 财年该业务领域销售收入有望大幅增长，营业利润同比基本持平。

音乐业务（Music）

销售收入为 1,771 亿日元，较去年同期下降 12%，营业利润为 349 亿日元，同期减少 34 亿日元。该业务主要受到新冠肺炎疫情的影响，录制音乐和音乐发行的收入下降，实体唱片的销量、广告相关的流媒体服务收入、音乐版权收入均有所下降，面向日本视觉媒体和平台的收入也受到影响。现场音乐活动的延迟或取消对该业务亦造成负面影响。增长部分，付费订阅流媒体的收入有所增长，索尼还通过出售 Pledis Entertainment 公司的部分股权获得了 65 亿日元的收益。

影视业务（Pictures）

销售收入同比减少 6% 至 1,751 亿日元，由于新冠肺炎疫情影响，影院关闭导致院线收入减少，媒体网络的广告收入降低，但是电视节目类产品的授权收入有所增加抵消了部分负面影响。营业利润同比增长 244 亿日元，至 247 亿日元，原因是虽然销售收入降低，但营销成本也因未进行院线放映而降低。目前，电影和电视节目制作大幅延期；视频分发公司对内容的需求很高；院线放映的推迟对财务表现的负面影响将持续 2-3 年；数字销售趋势向好。

电子产品及解决方案业务（EP&S）

销售收入同比减少至 3,318 亿日元，原因是受新冠肺炎疫情影响，数码影像产品、电视及影音产品的销量降低。虽然各项业务的运营成本有所下降，但销售收入降低导致亏损 91 亿日元，去年同期营业利润为 251 亿日元。目前，该业务领域的供应链几乎完全恢复，客户需求开始恢复；向更稳健、更具弹性的业务结构转变；通过开发赋能真实、实时和远程活动的产品和服务，推进业务发展。

影像及传感解决方案业务 (I&SSS)

销售收入同比下降 11% 至 2,062 亿日元 . 原因是受新冠肺炎疫情影响，用于移动产品及数码相机的图像传感器销量降低，且除了图像传感器的销售收入降低，模拟大规模集成电路和显示设备等业务的销售收入也显著下降。营业利润同比下降至 254 亿日元，主要是因为销售收入降低且折旧摊销、研发费用增加。

金融服务业务（Financial Services）

销售收入同比大涨 33% 至 4,468 亿日元，主要原因为索尼人寿收入显著增长以及索尼银行证券估值收益和亏损的改善。营业利润同比增长 11 亿日元，至 472 亿日元，原因是虽然索尼人寿的营业利润大幅减少，但是索尼银行证券估值收益和亏损有所改善，以及索尼损保的汽车保险赔付率下降，抵消了部分影响。

索尼还披露了未来三年公司总资本的分配预测，除了保证集团各业务的正常运营，索尼将优先发展图像传感器相关业务（投入 1.2 万亿日元或更多），并扩大内容 IP 和技术相关的战略投资（投入 1.4 万亿日元或更多）。