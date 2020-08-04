外媒最新预计 5G 智能手机今年出货 2.5 亿部，中国市场占近 7 成

8 月 4 日消息，据国外媒体报道，受疫情导致的市场需求下滑影响，外媒及研究机构此前曾下调全球智能手机和 5G 智能手机今年的销量，但由于国内市场的出色表现，近日又有外媒给出了较先前更高的 5G 智能手机出货量预期，高于此前预计的不到 2 亿部。

在最新的报道中，外媒预计全球 5G 智能手机今年的出货量将超过 2.5 亿部，在今年全球智能手机出货量中的比重，也将超过 25%。

但在最新的预期中，外媒并未提高全球智能手机的出货量预期，他们仍预计今年的出货量将会下滑至 11.5 亿部，同比下滑 15.2%。

从外媒的报道来看，他们预计全球 5G 智能手机今年的出货量超过 2.5 亿部，与他们预期的国内市场的出色表现有很大关系。

外媒在报道中表示，国内智能手机厂商已在大量推出入门级和中端 5G 智能手机，将拉升市场的更新需求，5G 智能手机今年在国内市场的出货量将达到 1.7 亿部，占到全球的三分之二。

外媒在报道中还预计，在今年国内新销售的智能手机中，5G 智能手机将占到 52.7%，这也就意味着 5G 智能手机的销量，将超过非 5G 智能手机。

得益于 5G 智能手机的推动，外媒也预计下半年国内智能手机的出货量将与去年持平或仅有略微下滑。但全年的出货量预计还是会下滑 10.3%，不过好于国外市场预计的下滑 17.1%。