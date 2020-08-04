Spotify 苹果口水仗引发反垄断调查，听证会文件曝光根源问题

据外媒报道，由于在商店如何处理应用程序的问题上存在争议，多年以来苹果和 Spotify 的关系并不好。Spotify 指责苹果武断决策对 Spotify 加以处罚，此举旨在保护苹果自己的 Apple Music 和 iTunes 服务。眼下苹果正面临美国司法部、州检察长和众议院司法委员会实施的反垄断调查。

为此相关各方上周三（当地时间 7 月 29 日）举行了一场听证会。苹果首席执行官蒂姆 · 库克、亚马逊、Facebook 以及谷歌公司的负责人一同坐在了司法委员会下属的反垄断、商业和行政法小组委员会面前，与会者共同讨论了上述指控以及苹果究竟应该如何对待其应用市场上的竞争性应用程序。

听证会文件内容曝光了 Spotify 和苹果之间真正的争论点所在，让外界更深入地了解到两家公司之间的问题，以及为什么 Spotify 会成为对苹果不利的主要证人之一。

苹果副总裁兼总法律顾问布鲁斯 · 休厄尔 (Bruce Sewell)和 Spotify 公司总法律顾问奥拉西奥 · 古铁雷斯 (Horacio Gutierrez)之间交换了书面文件。

在文件中，布鲁斯 · 休厄尔表示 Spotify 应用程序最近的更新不符合苹果应用程序商店的规定，因为它给用户提供了一个链接，由此把非 Spotify 应用的用户引流至 Spotify 自己的网站，用户可以在那里注册 Spotify 的高级付费服务。

根据苹果应用程序商店的规定，开发者不允许为用户提供从其应用程序到自有网站的交易链接。苹果制定这一规则是为了确保这家科技巨头可以持续从用户对应用程序的订阅注册中分得部分利益。