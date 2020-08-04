调查显示：今年上半年苹果用户选择换华为手机的主要为 25-40 岁的中青年

IT之家8月4日消息 QuestMobile 发布了 2020 中国智能终端市场半年洞察报告。报告显示，华为在 25-30 岁青年人群中更受欢迎；2020 上半年中国智能终端市场苹果用户中选择换用华为手机的用户主要为 25-40 岁的中青年。

QuestMobile 数据显示，目前国内市场中，iOS 用户约占 21.6%，而安卓手机厂商中暂时领先的是华为，其市场份额目前已经来到了 26.3%。



据 QuestMobile 统计，安卓手机份额从去年的 76.5% 来到了 78.4%。IT之家了解到，中国 top4 的智能手机厂商共占据 70.9%份额。

报道称，不同品牌因其调性与营销方式的不同，所面向的主要人群也不同，每个厂商在不同的年龄段人群中均有占据优势的一方。例如，华为在 25-30 岁青年人群中比较受欢迎；vivo 在 24 岁以下年轻群体占比更多；iOS 用户更偏向于一二线城市；OPPO、vivo 则在下沉地区更占优势。

调查显示，华为用户中有 51.1% 的用户换机仍选择华为手机；苹果用户中换机 44.7% 的用户会选择 iPhone，苹果用户中选择换机华为的主要为 25-40 岁的中青年及新一线城市用户。