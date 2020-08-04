苹果谋求建立专供中国市场的国产 iPhone 供应链

IT之家8月4日消息 外媒MacRumors报道，台媒 DigiTimes 今天发布了一份报告，强调苹果正在努力建立一个完全由中国制造商组成的供应链，以便专门为中国市场生产 iPhone 手机。

这一评估是基于苹果供应商立讯精密和蓝思科技最近积极收购台湾厂商在中国经营金属外壳工厂举动，据报道，苹果公司一直在鼓励这一战略。

消息人士称，作为 AirPods 最大的组装商，立讯精密新近加入了 iPhone 组装产业链，从台湾纬创收购了中国大陆的低端 iPhone 生产线。为了进一步扩大在 iPhone 供应链中的影响力，立讯精密也一直在热衷于从 iPhone 供应链中的台湾企业手中收购中国大陆的金属外壳生产工厂。

据报道，台湾金属外壳制造商可成科技曾计划将其中国大陆工厂 30% 的股权出售给立讯精密，但据 DigiTimes 消息人士透露，在立讯精密开始与和硕的关联公司 Casetek Holdings 就收购其在中国大陆的金属外壳工厂进行谈判后，有关该交易的谈判被暂停。

消息人士称，后续，可成科技还在与中国手机盖板玻璃制造商蓝思科技就向中国制造商出售其在苏州的工厂进行谈判，但交易在收购价格上遇到了阻碍。

IT之家获悉，此举被认为是苹果努力招募更多中国供应商的一部分，这些供应商可以为中国市场提供成本更低的 iPhone 零部件。这类交易越来越多地被视为苹果海外生产基地多元化计划的一部分，最近有报道称，几家苹果供应商正在积极寻求在印度设立生产设施，就证明了这一点。