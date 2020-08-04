字节跳动张一鸣再发全员信：要能接受误解，全面封禁 TikTok 才是对方真正目的

IT之家 8 月 4 日消息 据 36 氪报道，8 月 4 日，张一鸣发表了一封内部信，主题为《不要在意短期损誉，耐心做好正确的事》，围绕近期公司将出售 TikTok 美国业务引发的争议作出了一些回应。

张一鸣在全员信称：因为传公司将出售 TikTok 美国业务的新闻，很多人在微博里骂公司和自己，“我看到头条圈里有人说半夜被微博评论气哭，有人替我和人吵架怼到手酸，也很多同事加油鼓励。对于公众的意见，我们要能接受一段时间的误解。希望大家也不要在意短期的损誉，耐心做好正确的事。”

主要目的为安抚国内员工，除了回溯近况，鼓舞士气之外，张一鸣特地强调了字节跳动员工在工作中要有 “火星视角”，文化冲突是大多数中国公司不会遇到的问题，但对字节跳动来说不可避免，这也是为什么他把 “多元兼容”加到企业价值观的原因。

张一鸣表示， CFIUS 强制 TikTok 出售美国业务的原因并不是 musical.ly 并购案，全面封禁才是其真正的目的。

IT之家了解到，当地时间 8 月 3 日，美国总统特朗普在白宫对记者说：“除非微软或其他公司能够购买 TikTok 并达成交易，否则 TikTok 将在 9 月 15 日被强制关闭美国业务。”特朗普还表示，作为交易的一部分，购买公司应向联邦政府支付 “大量资金”。

以下是内部信正文：

很久没有专门给中国同事写信了，上一次还是疫情爆发的时候。今天想就近况，专门和大家聊聊。

又到风波季

因为传公司将出售 TikTok 美国业务的新闻，很多人在微博里骂公司和我。我看到头条圈里有人说半夜被微博评论气哭，有人替我和人吵架怼到手酸，也很多同事加油鼓励。昨天加班到天亮，睡觉前打开头条圈，看到有人发早上 5 点半的深圳来福士大楼的照片，属于公司的楼层灯还亮着。

最近很多同事一起努力，震原、定坤和技术部门同事经常工作到半夜进行架构升级、欧洲数据中心建设，还有很多部门同事 24 小时待命，随时被叫起来工作。感觉不平凡的日子，像一段特别的旅程。

感谢大家

想专门谢谢中国的同事，我心里一直觉得，但第一次说。

说实话，随着公司全球化的发展，不少中国同事牺牲了很多，从 16 年开始频繁出差外派，或者在中国克服时差语言问题工作，而且常常有许多应急工作。我总是 push 大家走出舒适区，拥抱变化，强调未来十八个月非常重要。

后来，因为越来越多的岗位本地化，比如 TikTok 市场运营职能 (许多来自 base 上海的 musical.ly 团队)，非中国业务内容审核等职能从 18 年底开始全面迁出中国，很多同事干得好好的被调岗。研发同事也因为数据访问政策调整工作受影响。

幸好公司成长得快，大家在新的岗位上发展的也很好。头条圈时不时也有一些抱怨，但总体上大家真的做到了格局大、ego 小。

全球公司

作为中国人创立的公司，为什么我们内部经常强调我们是全球公司，大家工作中要有火星视角。因为我们同事来自世界各地，有不同的文化背景，面对不同的舆论场。而每个人都有信息局限性，更容易从自己的角度出发，尤其在地缘政治强化和去全球化的时候经常会出现问题。

不站在火星视角，在工作中会容易无心地冒犯不同国家的文化和价值观，或者把自己的习惯标准强加给不同文化背景的同事，这样的例子非常多。这也是我们为什么把 “多元兼容”加到字节范中的一个原因。

文化冲突是大多数中国公司不会遇到的问题。很多中国公司的国际业务主要是实体产品的销售，所以团队保持中国人为主就可以做到业务高效。而我们这样一个连接不同文化的大型平台则必须各国的团队来运营管理。我们在各个国家尊重当地文化，所以能吸引不同国家的人才加入字节跳动，经过 2-3 年的曲折，在很多国家我们都建立了很好的雇主品牌。我觉得这也是格局大，ego 小的体现。

社交媒体上的舆论

我其实很理解，人们对一家中国人创立走向全球公司有很高的期待，但是没有很充分和准确的信息，加上民众对当前美国政府很多行为有怨气，所以容易对我们有特别激烈的批评。

只是多数人把这次事件问题的焦点搞错了，问题焦点根本不是 CFIUS 以 musical.ly 并购危害国家安全为由强制 TikTok 美国业务出售给美国公司（这虽然不合理，但仍然是在法律的程序里，作为企业我们必须遵守法律别无选择），但这不是对方的目的，甚至是对方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多 ...

复杂的事情在一定时期并不适合在公共环境中说。就像过去也有很多时候，对公司的批评我们并不能展开解释，大家一同经历之后对管理团队有更多的信任。对于公众的意见，我们要能接受一段时间的误解。希望大家也不要在意短期的损誉，耐心做好正确的事。这也是格局大，ego 小。

反华情绪的挑战

过去两年以来，尤其是最近，很多国家反华情绪上升明显。

举个例子，4 月份我们印度公司对印度医护人员做了防护物资捐赠，6 月份中印冲突升温后，努力协助我们运输和完成捐赠的印度妇女儿童部部长在社交媒体上被网民大量攻击。

而在美国等部分国家，有一些政客全面攻击中国和中国企业至少在短期内形成了一定的氛围，乃至有更全面视角和中肯看法的人也不能公开说公允的话。所以我们也要特别理解非中国员工的处境，也要预计未来有更多的困难。

尽管如此，我们还是应该从长远的发展来看眼前的挑战和压力。不断追求好的产品体验，建设好的团队文化，透明开放，以及在保护用户利益和企业社会责任方面追求高标准。我相信不但能赢得用户，也能为中国企业加分。

偶尔也有人说，公司对中国团队要求得更多一些，我觉得目前确实是，特别谢谢大家一起努力。

一鸣