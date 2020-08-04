微软因可能收购 TikTok ，市值一夜暴增超 870 亿美元

IT之家8月4日消息 近日，TikTok 遭遇美国政府紧紧盯上，面临被封禁或者被强制出售的境遇。当地时间 8 月 2 号，微软公司发出声明称，经过微软 CEO 纳德拉与美国总统特朗普沟通，微软准备继续谈判以期收购 TikTok 在美业务，不过，最后期限是 9 月 15 日之前完成，否则TikTok将被封禁。

截至美国时间周一收盘，微软股价大涨 5.62%，报 216.54 美元，刷新了今年 7 月 9 日创下的历史最高价 216.38 美元。微软总市值达 1.64 万亿美元，单日市值增长 872 亿美元（约合人民币 6087 亿元）。

IT之家获悉，美国时间8月2日，微软公司在其官网发表声明，称将继续就收购TikTok在美业务进行谈判，最迟9月15日完成。正与字节跳动洽谈收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。若收购成功，微软将在这些市场拥有和运营TikTok。

美国时间8月3日，美国总统特朗普在白宫表示：“除非微软或其他公司能够购买TikTok并达成交易，否则TikTok将在9月15日被强制关闭美国业务。”另外，特朗普称，作为交易的一部分，购买公司应向联邦政府支付“大量资金”。