受疫情影响，全球酒店预订平台 Booking 宣布最多裁员 25%

8 月 4 日晚间消息，全球酒店预订平台 Booking.com 母公司 Booking Holdings 今日宣布，由于新冠病毒疫情继续对旅游造成广泛影响，该公司计划在全球范围内最多裁员 25%。目前，Booking.com 拥有逾 1.7 万名员工。

Bookking Holdings 也是携程的股东，该公司今日表示，正在敲定最终的裁员计划，并从 9 月份开始，陆续通知各国受影响的员工。除了 Booking.com，Booking Holdings 还是 Kayak 和 Priceline 等其他在线旅游公司的母公司，但此次裁员只会影响 Booking.com。

受新冠病毒疫情的影响，全球旅游业务大幅下滑。许多人认为，旅行业要全面恢复正常，可能要等到疫苗上市。Booking Holdings 还运营着 Priceline.com、Kayak 和其他一些旅游网站，该公司第一季度旅行总预订量为 124 亿美元，同比下滑 51%。本周四，Booking Holdings 将公布 2020 年第二季度业绩。

Booking Holdings 发言人今日向媒体表示：“新冠病毒疫情摧毁了旅游业，随着旅行量的大幅减少，我们继续受到影响。虽然我们已经做了很多工作来挽救尽可能多的工作岗位，但我们认为必须重组我们的组织，以迎合我们对旅游业未来的期望。”

今日盘前交易中，Booking Holdings 股价下跌约 1%。今年到目前为止，该公司股价下跌了 19.65%。