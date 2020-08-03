普华永道：因疫情，欧洲推出 5G 网络的时间将延后 12-18 个月

（原标题：普华永道：新冠疫情将导致欧洲5G网络推出延迟12-18个月）

据外媒报道，普华永道最近的一份报告显示，新冠疫情将使 5G 网络在欧洲的推出推迟 12-18 个月。

根据这份报告，欧洲电信公司未来两年的投资支出将减少 60-90 亿欧元。

普华永道在报告中写道：“电信公司需要立即采取行动，以解决其 5G 投资面临的压力。具体来说，考虑到由于新冠疫情封锁带来的网络容量需求的显著增长和变化，他们必须重新审视自己的 5G 业务案例和部署时间表。”

“我们预期（电信公司）将重新调整所有业务领域资本支出计划的优先级，以确保有充足的资金继续投资 5G，并在一定程度上缓解延迟部署的风险，同时应对用户对其固定基础设施日益增长的需求。这将涉及艰难的选择：全面审查资本支出计划，推动进一步提高资本支出效率，并推迟其他领域选定的转型项目。”

普华永道指出，延迟 5G 的部署会给运营商带来严重的风险和成本，因为许多运营商拥有有限的 5G 频谱牌照期限，而且延迟推出服务的时间越长，运营商就越难以实现投资回报目标。

“运营商最初的业务案例不仅依赖于提供目前可用服务的更快版本，还依赖于提供全新的应用，例如支持物联网和自动驾驶汽车。除非能够交付这些服务，否则 5G 的业务案例前景将受到影响。5G 投资的延迟也给设备商带来了严重的风险，他们未来两年的销售可能会受到威胁。最后，监管机构也面临挑战，因为他们发展数字经济的计划在很大程度上依赖于电信公司提供全国性 5G 网络连接的能力。”

该报告还强调，对创新平台和服务开发的投资可能会无限期暂停，从而将 5G 技术的许多高级应用（例如许多物联网用例）推迟至未来。

“新冠疫情危机极有可能导致未来两年欧洲电信公司的投资显著放缓，特别是在移动网络方面。这将对 5G 服务的推出产生重大影响。毫无疑问，5G 仍将是电信公司近期的技术重点，但我们认为，电信公司以前采用的业务案例必须进行修订。更多依赖于 5G 的高级应用可能会被搁置，例如为自动驾驶汽车提供无处不在的连接性的密集微蜂窝网络。”

这家公司还指出，在那些尚未出售 5G 牌照的欧洲国家，运营商可能不愿在当前条件下对新频谱进行重大投资。普华永道预计，在这种情况下，这些国家的 5G 推出速度将显著放缓。

“为了保留足够的空间投资 5G 部署，运营商需要重新考虑他们所有业务领域的资本支出分配，并进一步改善其资本支出管理，以实现效率提升。与此同时，供应商需要重新考虑其生产和投资计划，以应对 5G 投资放缓的状况。”报告中写道。