马斯克：疫情期间的特斯拉汽车消费需求依然强劲

据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)最近接受采访时强调，由于在线订购车辆激增，再加上效率大幅提高，该公司的汽车在疫情期间需求也依然强劲。

图：电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克

马斯克表示，特斯拉的在线订购流程让消费者避免了前往经销商购买汽车的繁琐，这可能有助于该公司汽车在疫情期间保持健康的需求量。他说：“在整个疫情期间，我们都看到了强劲的订单量。”



特斯拉蓬勃发展的理念是，该公司所有汽车都以同样的价格提供给任何客户，他们对与要求苛刻的汽车销售代表谈判从来都不感兴趣。

为了将购买新车的压力和不确定性保持在历史最低水平，特斯拉使用了在线订购流程和直接面向消费者的销售流程。这项技术被用来消除购车者在与销售人员打交道和谈判新车价格时可能会产生的任何焦虑。

马斯克补充道：“我们让购买体验变得非常轻松。你可以通过访问我们的网站，并在两分钟内买到一辆特斯拉。我猜人们不太愿意去经销商那里试驾，或在大堂之类的地方闲逛。”

看起来，这种技术在整个疫情期间提振了特斯拉的销售数据。疫情导致许多特斯拉展厅关闭，迫使购车者要么推迟购买汽车时间，要么在网上订购。

需求似乎是许多汽车制造商在今年上半年始终面临的艰巨挑战。当人们失业或薪酬减少时，对汽车的需求也会大幅下降，购车者不愿意把钱花在买新车上，或者他们不愿意冒着健康风险去买新车。

特斯拉在线订购流程的高效，以及压力相对减少，都帮助这家电动汽车制造商在疫情中保持了领先地位。特斯拉第二季度交货量同比下降了约 5%，而大多数其他汽车制造商则暴跌了 30% 以上。

在舒适的购买体验中，马斯克还表示，特斯拉之所以能够在整个疫情期间保持成功，是因为该公司只是比传统制造商更热爱自己的汽车。视频游戏、车内娱乐、复活节彩蛋和自主技术的加入都有助于该公司在艰难时期取得成功。

对特斯拉车辆的需求显然并没有放缓。在第二季度，该公司交付了 90650 辆汽车，其中以 Model 3 轿车为主，这是 6 月份全球最受欢迎的电动汽车。

特斯拉还证实，该公司将在德克萨斯州奥斯汀开设新的超级工厂，用于生产广受欢迎的电动皮卡 CyberTruck，以及交付于北美东部的 Model Y。

特斯拉与中国

在采访中，马斯克哀叹美国人 “自以为是”和 “自满”的性格，并赞扬了中国人的 “聪明和勤奋”。马斯克说：“在我看来，中国带给我很大的震撼。那里的人聪明而勤奋，从不自满，而我在美国看到的却是越来越多的自满和自以为是，特别是在旧金山湾区，洛杉矶和纽约。”

2019 年，中国政府帮助特斯拉获得了价值约 16 亿美元的贷款，用于帮助该公司建设上海工厂和电动汽车生产设施。今年，当地政府帮助特斯拉上海工厂迅速恢复正常运营，此前因新冠疫情爆发，当地政府采取了大范围的隔离措施，特斯拉的生产也因此停止。

在发现中国对其 Model 3 轿车的需求大幅增长后，特斯拉在上海建了新工厂。该公司最近还在上海大举招聘工人以提高产量，并准备在那里生产新款 Model Y 跨界 SUV。

在采访中，马斯克还将美国、加州和纽约比作即将失去胜利地位的运动队。他说：“当你总能赢得比赛时，你会觉得一切都是理所当然的。美国，特别是像加州和纽约州，你们已经赢得了太多比赛。就像职业运动队一样，他们连续几次赢得冠军后就会变得自满，然后开始输掉比赛。”