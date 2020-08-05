动视暴雪二季度月活人数达 4.28 亿，净利同比增 77%

北京时间 8 月 5 日凌晨消息，动视暴雪今日公布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，动视暴雪第二季度净营收为 19.32 亿美元，高于该公司此前预期的 16.90 亿美元，也高于去年同期的 13.96 亿美元；净利润为 5.80 亿美元，与去年同期的 3.28 亿美元相比增长 77%。动视暴雪第二季度净预定收入和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，且第三季度和全年盈利展望也超出预期，但其盘后股价仍旧下跌逾 1%。

主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，动视暴雪的净利润为 5.80 亿美元，每股摊薄收益为 0.75 美元，这一业绩好于去年同期。2019 财年第二季度，动视暴雪的净利润为 3.28 亿美元，每股摊薄收益为 0.43 美元。动视暴雪此前预期第二季度每股收益将达 0.54 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪第二季度调整后每股收益为 0.81 美元，高于公司此前预期的 0.64 美元，相比之下去年同期的调整后每股收益为 0.53 美元，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，26 名分析师此前平均预期动视暴雪第二季度每股收益将达 0.68 美元。

动视暴雪第二季度净营收为 19.32 亿美元，高于该公司此前预期的 16.90 亿美元，也高于去年同期的 13.96 亿美元。按业务部门划分，动视暴雪第二季度来自于产品销售业务的净营收为 5.33 亿美元，相比之下去年同期为 6.99 亿美元；来自于订阅、授权及其他业务的营收为 13.99 亿美元，相比之下去年同期为 10.37 亿美元。

动视暴雪第二季度净预定收入（Net Bookings，去除递延收入的影响则等于净营收）为 20.8 美元，高于去年同期的 12.1 亿美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期动视暴雪第二季度净预定收入将达 17 亿美元。在这一季度中，动视暴雪来自于数字渠道的净预定收入为 18.2 亿美元，相比之下去年同期为 10.1 亿美元；游戏内净预定收入为 13.7 亿美元，相比之下去年同期为 7.78 亿美元。

动视暴雪第二季度运营利润为 7.49 亿美元，相比之下去年同期为 3.36 亿美元；运营利润率为 39%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪第二季度调整后运营利润率为 42%。

动视暴雪第二季度运营现金流为 7.68 亿美元，与去年同期的 1.54 亿美元相比增长 399%。在截至 2020 年 6 月 30 日的过去 12 个月中，动视暴雪的运营现金流为 21.43 亿美元，与截至 2019 年 6 月 30 日的过去 12 个月中的 18.56 亿美元相比增长 15%。

动视暴雪第二季度总成本和支出为 11.83 亿美元，相比之下去年同期为 10.60 亿美元。其中，产品开发支出为 2.91 亿美元，相比之下去年同期为 2.44 亿美元；销售和营销支出为 2.42 亿美元，相比之下去年同期为 1.91 亿美元；总务和行政支出为 1.75 亿美元，相比之下去年同期为 1.70 亿美元；重组及相关支出为 600 万美元，相比之下去年同期为 2200 万美元。

在第二季度中，动视暴雪的月度活跃用户人数（MAU）为 4.28 亿人。

动视暴雪于 2020 年 5 月 6 日向截至 2020 年 4 月 15 日收盘时的在册股东派发了每股普通股 0.41 美元的现金股息，同比增长 11%。用于派发股息的现金支付总额为 3.16 亿美元。

业绩展望：

动视暴雪预计，2020 财年第三季度该公司的净营收将达 18.00 亿美元；每股收益将达 0.64 美元，不按照美国通用会计准则的调整后每股收益将达 0.75 美元，超出预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期动视暴雪第三季度净预定收入将达 13.9 亿美元，26 名分析师此前平均预期动视暴雪第三季度调整后每股收益将达 0.41 美元。

动视暴雪还预计，2020 财年全年该公司的净营收将达 72.75 亿美元；每股收益将达 2.46 美元，不按照美国通用会计准则的调整后每股收益将达 2.87 美元，超出预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期动视暴雪 2020 财年净预定收入将达 72.2 亿美元，29 名分析师此前平均预期动视暴雪 2020 财年调整后每股收益将达 2.79 美元。

股价变动：

当日，动视暴雪股价在纳斯达克常规交易中上涨 1.66 美元，报收于 86.45 美元，涨幅为 1.96%。在随后截至美国东部时间周二下午 5 点 16 分（北京时间周三凌晨 5 点 16 分）的盘后交易中，动视暴雪股价下跌 1.25 美元，至 85.20 美元，跌幅为 1.45%。过去 52 周，动视暴雪的最高价为 87.04 美元，最低价为 44.91 美元。