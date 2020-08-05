美国 17 岁男孩被指控策划 Twitter 账户大规模被黑事件

北京时间 8 月 5 日早间消息，一名 17 岁的美国佛罗里达男孩被控策划黑客名人帐号入侵事件，导致民主党总统候选人乔 · 拜登（Joe Biden）和特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）等人的帐号被黑。但他在周二否认相关指控。

根据法庭记录，格雷厄姆 · 克拉克（Graham Clark）在坦帕对巡回法院法官克里斯托弗 · 纳什（Christopher Nash）否认了检察官对他提出的 30 项欺诈重罪指控。

克拉克计划在周三再次出庭，希望能修改他的 75 万美元保释金和释放条件。克拉克的律师尚未作出回应。

美国司法部表示，还有一名 19 岁英国男子和 22 岁美国佛罗里达奥兰多的男子也被控协助入侵。

检察官表示，克拉克通过使用名人帐号向毫无防备的 Twitter 用户募集资金，至少获利 10 万美元。

19 岁英国博格诺里吉斯男子梅森 · 谢珀德（Mason Sheppard）被控电信欺诈和洗钱。奥兰多男子尼玛 · 法泽利（Nima Fazeli）则被控协助和教唆犯罪。

在此次攻击事件中，共有 45 个遭到入侵的 Twitter 认证帐号在 7 月中旬发布骗取比特币的虚假推文，其中包括美国前总统奥巴马和亿万富豪比尔 · 盖茨（Bill Gates）。Twitter 表示，黑客还有可能读取了一些私信，包括荷兰民选官员的信息。

比特币公共账户信息显示，他们借此获利逾 10 万美元。

Twitter 之前曾经表示，该公司的员工被骗分享了帐号凭证。官方则在上周五提供了新的细节，声称克拉克 “使用社会工程说服一名 Twitter 员工相信他是IT部门的同事，并让该员工提供访问客户服务门户的凭证。”