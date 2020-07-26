苹果联合创始人沃兹尼亚克起诉谷歌 YouTube：黑客冒充其诈骗比特币

IT之家7月26日消息 上周，Twitter 被主要的比特币骗局攻击，黑客控制了各种经过验证的帐户来运行比特币骗局。尽管 Twitter 将攻击视为社交工程，但该公司一直在进行内部调查，以深入了解黑客的踪迹。同时，在 YouTube 上，黑客已经占领了主要的 YouTube 频道来运行比特币骗局，要求人们将比特币发送到他们的帐户中。

现在，苹果联合创始人史蒂夫 · 沃兹尼亚克（Steve Wozniak）对谷歌 YouTube 提起诉讼。沃兹尼亚克律师指出，诈骗者利用他的名字和肖像来诱骗人们汇款。史蒂夫 · 沃兹尼亚克的诉讼还有其他 17 位比特币骗局的受害者，他们希望 YouTube 立即采取行动并删除该骗局的视频。

谷歌 YouTube 在提供给彭博的声明中指出，这些欺诈行为违反了其政策，该公司正在努力将其从平台中删除。YouTube 在第一季度删除了超过 600 万个视频，并取消了近 200 万个违反其政策的帐户。

有趣的是，该诉讼还赞扬了 Twitter 上周对黑客骗子采取的迅速行动。

当天，Twitter 迅速果断地采取行动，关闭了这些帐户并保护其用户免受欺诈。与之形成鲜明对比的是，几个月来，被告 YouTube 一直在毫无保留地托管、推广类似的骗局，并直接从中获利。

IT之家了解到，YouTube 上有大量的骗局视频和促销活动，它们错误地使用了原告史蒂夫 · 沃兹尼亚克和其他著名科技企业家的图像和视频。