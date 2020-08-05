微软六周时间商谈收购：TikTok 在美业务究竟值多少？

北京时间 8 月 5 日上午消息，微软有六周时间来商洽收购 TikTok 美国业务的细节。但仍有一些棘手的问题需要解决，其中最重要的一个问题是：该短视频分享应用值多少钱？

分析师和银行家将 TikTok 在美业务的价值定在 200 亿美元到 500 亿美元区间，较大的范围区间恰恰反映了剥离 TikTok 美国业务和全球业务的复杂程度，比如要确定可靠的用户数量以及收入针对交易中的特定市场细分收入等等。微软的收购提议中还包括 TikTok 在加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

TikTok 的母公司是中国互联网巨头字节跳动。字节跳动旗下有一系列热门娱乐应用。据报道，去年，字节跳动的总营收为 170 亿美元，净利润超 30 亿美元。基于此，字节跳动在私募市场上的估值达到 1000 亿美元以上，是全球最有价值的创业公司之一。

但是风险资本投资者持有的是字节跳动的股份，而非 TikTok 的股份，因此 TikTok 的估值尚不明确。更关键的是，由于微软只考虑收购 TikTok 在四个国家的业务，进一步区分 TikTok 的业务十分有必要。韦德布什证券分析师丹尼尔 · 埃弗斯（Daniel Ives）估计，TikTok 在美国的业务可占到字节跳动估值的 40%，也就是 400 亿美元左右。

据埃弗斯估计，TikTok 在美国拥有约 1 亿活跃用户，且已经实现约 20 亿美元的收入。如果一切顺利，微软可以在此基础上将 TikTok 发展成价值 2000 亿美元的业务。该应用或许可以参考 Facebook 的发展路径，后者选择先上市再逐步完善其广告业务。虽然 TikTok 已经开始在应用内展示广告，但尚未实现真正盈利。

微软先前在博客文章中证实该公司正在商洽收购 TikTok 的部分资产，但未在文章中提及潜在的收购价格。TikTok 拒绝对其估值发表评论。

一名熟悉白宫对 TikTok 研究的知情人士透露，TikTok 的全球业务价值约为 500 亿美元，美国业务的价值稍低一些。周一，收购商洽消息放出后，微软股价应声上涨 5.6%，意味着该公司市值大幅增加了 870 亿美元，完成交易绰绰有余。

也有其他几位分析师使用竞争对手 Snapchat 作为 TikTok 的比较基础。在最近的财报中，Snapchat 母公司 Snap 称，该应用的每日活跃用户增长 17% 至 2.38 亿人次。该公司在 2019 年的收入为 17.2 亿美元。一位银行家称，TikTok 应该比 Snap 更有价值，因为 TikTok 拥有更多网红和更加活跃的社区。Snap 的市值约为 320 亿美元，

TikTok 的估值可能基于其用户的增长率，但用户增长也不能说明具体问题。研究公司 Sensor Tower 估计 TikTok 应用在美国的下载量为 1.65 亿次左右，但银行家、分析师和风投仍在设法弄清楚该平台上活跃用户数量与 1.65 亿次下载量之间的差距。相比之下，Snap 在 2017 年上市前拥有 1.61 亿的日活跃用户；Facebook 在 2012 年 3 月上市前拥有 5.26 亿日活跃用户。根据彭博分析师沃拉（Jitendra Waral）计算，上市后，Snap 的每一个用户相当于为公司市值贡献了 138 美元；而 Facebook 的每一个用户则贡献了 198 美元。如果用 Facebook 的单位用户市值贡献做类别，并且假设 TikTok 拥有 1 亿用户，那么，TikTok 的估值可接近 200 亿美元。

“这里面最大的未知数是‘用户’，”沃拉说，“Snap 和 TikTok 的用户增长不同。在美国，TikTok 的用户增长比 Snap 上市时的更快。因此，TikTok 的估值应该会更高。”

但是，为收购 TIkTok 的部分业务，微软还需克服其他一些困难。特朗普政府中的一些鹰派人士并不看好微软收购 TikTok。比如白宫顾问彼得 · 纳瓦罗（Peter Navarro）在采访中提到，收购 TikTok 前，微软不妨先剥离其在中国的资产。

TikTok 的收购价格也取决于微软是否会在收购时压低价格。因为若不被收购，TikTok 就有可能无法在美国继续运营。但至少已有另一家大公司对收购 TikTok 表示有兴趣，其他美国投资者也可能购买 TikTok 的少数股权。只不过，微软是目前唯一公开证实正在商洽收购事宜的公司。若没有其他合适的竞购者出现，微软或许会有更多的谈判筹码。