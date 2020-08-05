微软 xCloud 9 月 15 日面向安卓设备推出，苹果设备还得再等等

8 月 5 日消息，据国外媒体报道，2018 年宣布的微软云游戏流媒体服务 xCloud，将在下月面向安卓设备独家推出，苹果 iOS 设备还得再等等。

从外媒的报道来看，微软在官网公布的云游戏流媒体服务 xCloud 的推出时间是 9 月 15 日，目前距离推出还有一个多月的时间。

外媒在报道中表示，即将推出的微软 xCloud 项目，将作为 Xbox Game Pass Ultimate 订阅套餐的一部分，每月 14.99 美元，微软承诺在安卓平板电脑和手机提供超过 100 款游戏。

不过，外媒在报道中表示，在 9 月 15 日，微软云游戏流媒体服务 xCloud 只会面向安卓设备独家推出，苹果 iPhone 和 iPad 用户将还要等待一段时间，也并未透露何时会在苹果的设备上推出。

外媒在报道中也提到，微软的一名发言人在一份声明中表示，他们的目标是向全部的设备大规模推出云游戏流媒体服务 xCloud，但他们目前没有关于 iOS 设备的更多消息可分享。

外媒在报道中表示，微软此前已经在苹果 iOS 设备上测试 xCloud，但微软方面透露他们的测试受到了苹果 App Store 应用商店规则的限制，不过微软并未披露具体的规则。