超 IBM 巅峰时期！苹果股票占标普 500 指数权重创历史纪录

北京时间 8 月 5 日早间消息，两年前，当苹果的市值首次突破 1 万亿美元时，全世界都为之震惊。然而，如果从整个市场的规模来看，情况并非如此。

这是因为，在 2018 年 8 月，即使市值突破万亿美元，苹果的地位也不是史无前例的。尽管苹果的市值变得更大，整个市场也是如此。当时在标准普尔 500 指数中，苹果所占权重仍然与埃克森美孚和 IBM 等巨头在鼎盛时期时相当。

然而随着市值的进一步提升，苹果对市场的影响力正在进入未知领域。自去年 8 月以来，苹果的市值上升了一倍多，目前在标准普尔 500 指数中的权重已超过了 1985 年的 IBM，成为 40 年来权重最高的成分股。

Bokeh Capital Partners 首席投资官金 · 弗雷斯特（Kim Forrest）表示：“在我们的这个市场中，赢家肯定会继续胜出，取得更大的胜利。”

标准普尔道琼斯指数和彭博社整理的数据显示，目前，苹果股票在标准普尔 500 指数中的权重已达到 6.5%，超过了 35 年前 IBM 的 6.4%。苹果的总市值达到了 1.875 万亿美元，距离 2 万亿美元大关只有大约 7%。

这个数字体现了苹果的实力。在新冠病毒疫情肆虐的一年里，很少有公司能达到苹果的水平。苹果股价今年上涨 49%，在所有市值超过 3000 亿美元的美国公司里只有亚马逊的表现更好。由于隔离中的消费者对新款 iPhone、iPad 和 Mac 电脑展现了巨大的需求，苹果的季度营收超出华尔街预期，推动了股价的大幅上涨。

一些分析师预计，苹果的市值将达到 2 万亿美元。D.A. Davidson & Co 的汤姆 · 福特（Tom Forte）预计，苹果股价在未来一年中将上涨至每股 480 美元，较当前水平高 9.4%。这也意味着苹果的市值将达到 2.05 万亿美元。

在过去 7 个交易日内，苹果股价上涨 18%，创下自 2009 年以来的最大涨幅。今年以来，苹果市值已上升 5700 亿美元，在标准普尔 500 指数成分股中排名第五。

有市场观察人士开始质疑，苹果股价的增长速度是否可持续。目前苹果股票的市盈率为 33 倍，较标准普尔 500 指数存在 30% 的溢价，这是 10 多年来从未有过的高估值。

Miller Tabak 首席市场策略师马特 · 马利（Matt Maley）表示：“苹果没有推出新产品，也没有推出疫苗来拯救新冠病毒中的世界。在没有新产品的情况下，7 个交易日内出现了 18% 的涨幅。尽管这还不是‘郁金香泡沫’，但确实意味着股价有点涨得太快，需要回调。”