特斯拉计划在北美和海外市场建更多零售店，但重点是中国市场

8 月 5 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉正计划在北美和海外市场建设更多零售店，但重点是中国市场。



去年 2 月底的时候，特斯拉曾宣布，将在全球范围内关闭大部分门店，仅保留部分人流量大的门店，作为特斯拉的展厅和信息中心，同时将销售模式全部改为线上销售。然而，几个月后，该公司又改变了战略。此后，该公司的零售业务一直在缓慢增长。

现在，根据消息来源和新的招聘岗位信息，该公司将在亚利桑那、得克萨斯、威斯康星建设新的零售店。

此外，随着在国产 Model 3 的成功，特斯拉也在大规模扩大其在中国的零售业务。据悉，该公司在中国开设了数百个新的销售岗位。

7 月中旬，外媒报道称，随着上海工厂的持续扩张，特斯拉中国分公司已在中国沿海省份发布了招聘销售和交付人员的广告。广告显示，该公司正在广东、福建、江西、湖南、广西和海南等地招聘送货体验专家和产品专家。

报道称，特斯拉努力招聘更多销售专家和交付专家，可能表明该公司正在为未来几个月销量大幅增长做准备。

虽然特斯拉在今年第二季度受到了新冠疫情的严重影响，但该公司的表现还是相对较好。该公司第二季度交付了约 90650 辆汽车，大大高于预期的 74130 辆，与去年同期相比仅下降 5%，而其他大多数汽车制造商的交付量下降了 30% 或更多。

7 月下旬，外媒报道称，继 2019 年第四季度创下交付记录后，特斯拉计划在 2020 年第三季度再创电动汽车交付量新高。

此外，据外媒报道，特斯拉保持了其 2020 年的总体目标，并计划在今年下半年交付的车辆数量是上半年的两倍左右。