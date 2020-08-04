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马斯克承认 Cybertruck 可能失败，但还有 “备用策略”

2020/8/4 14:35:55 来源：新浪科技 作者：小白 责编：远洋
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北京时间 8 月 4 日下午消息，据报道，在最近一次谈话中，特斯拉首席执行官伊隆 · 马斯克（Elon Musk）透露了自己的备选方案，如果 Cybertruck 失败的话。

在周日播出的采访中，马斯克说，若是 Cybertruck 失败的话，特斯拉会开发一款 “正常”和 “模仿版”的皮卡。采访中，马斯克亦不忘大肆揶揄 Cybertruck 即将打入的市场，还谈到许多正在出售中的卡车。市场调研？这在特斯拉是不存在的。马斯克说，自己的公司几乎不会花时间跟竞争对手的皮卡车主交流。

马斯克说，特斯拉就是想造一辆自己的公司觉得 “很棒”的皮卡，然后他也承认新皮卡车的外观十分大胆新奇。事实上，马斯克说，整个创意就是为了让这辆 Cybertruck 看上去更像 “一部未来主义坦克车”。

如果市场不买账的话——虽然 Cybertruck 的预订成绩似乎大有可为——马斯克说，特斯拉会效仿其他制造商，推出一款常规的皮卡。他说，这是他们的备选方案。特斯拉未立即回复评论请求。

Cybertruck 预计于明年投入生产。并且，公司高管在特斯拉第二季度电话财报会议上表示，他们会在德州奥斯汀新建的超级工厂生产这部前卫的电动皮卡车。

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关键词：CyberTruck马斯克特斯拉

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