全球最畅销电动汽车：特斯拉 Model 3 上半年交付 14.23 万辆

7 月 31 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2016 年 3 月底推出、次年 7 月 28 日开始交付的 Model 3，是目前特斯拉旗下起售价最低，也是产量最大、交付量最高的电动汽车，去年的产量和交付量双双超过了 30 万辆，在他们去年全年产量交付量中所占的比重超过了 8 成。

今年上半年虽然受到了弗里蒙特组装工厂停工一个多月的影响，但得益于上海超级工厂 Model 3 产能的不断提升，Model 3 在今年上半年仍有不错的交付量。

相关机构的数据显示，今年上半年，特斯拉 Model 3 在全球交付 142346 辆，是销量最高的电动汽车车型，远高于其他车型，且是唯一一款交付量超过 10 万的电动汽车。

今年上半年销量排在第 2 的电动汽车，是雷诺 Zoe，销量为 37154 辆，仅特斯拉 Model 3 的 26%。

特斯拉在此前有公布 Model 3 在每一季度的产量和交付量，但在今年开始交付 Model Y 之后，特斯拉在每一季度是将这两款车的产量和交付量合并公布，不再单独公布 Model 3 的销量。

从特斯拉公布的季度产量和交付量来看，今年一季度 Model 3 和 Model Y 是共生产 87282 辆，交付 76200 辆，二季度生产 75946 辆，交付 80050 辆，两个季度共交付 156250 辆。由于 Model Y 在上半年才投入量产，因而产量远不及 Model 3，除去 Model Y 的产量，Model 3 超过 14 万辆是在意料之中，因而研究机构给出的 Model 3 的交付量数据，还是有很高的可靠性。