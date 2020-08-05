美国 T-Mobile 宣布推出全国性 5G SA 网络：测试延迟降低 40%

据外媒报道，当所有运营商都在转向 SA 版本的 5G 网络时，T-Mobile US 宣称已成为全球首个推出全国性商用 5G SA 网络的运营商。

T-Mobile 表示，SA 部署将其 5G 网络覆盖扩大了 30%，该公司的 5G 网络现在覆盖了横跨 130 万平方英里超过 7500 个城镇的近 2.5 亿人口。其 SA 网络在初期阶段使用了 600MHz 频谱。

T-Mobile 技术开发和战略副总裁 Karri Kuoppamaki 表示：“SA 5G 是无线连接的真正未来。”他指出，SA 可以实现更具变革性的 5G 功能，例如无人驾驶汽和更加有效的物联网等。

Recon Analytics 创始人 Roger Entner 表示：“他们是全球首个（推出全国性 5G SA 网络的运营商），他们将在 5G 覆盖方面具有明显优势。从消费者的角度看，他们的 5G 将覆盖更多的地方，并覆盖更多的建筑物。最明显的是，他们将在更多的地方有 5G 信号，因为他们不再依赖于 4G 核心网来发送信号。”

此外，Karri Kuoppamaki 表示，T-Mobile 工程师在测试中将延迟降低了 40%，而这仅仅是 SA 5G 可以实现的特性的开始。SA 架构是边缘计算和网络切片的基础，它具有适应许多不同部署的灵活性。

T-Mobile 表示，终端设备需要进行软件升级才能使用 SA 网络，T-Mobile 网络上最早支持 SA 的终端设备是 OnePlus 8 和三星 Galaxy S20，最终该软件也将适用于其他 5G 终端。

T-Mobile 此前曾表示，将与思科、爱立信、联发科、诺基亚、一加和高通公司合作，共同部署 SA 5G。在核心网方面，虚拟化和容器化与之齐头并进。Karri Kuoppamaki 表示，T-Mobile 在核心网领域的供应商是诺基亚和思科。至于 RAN 方面，则由爱立信和诺基亚在提供。