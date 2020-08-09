全球首次 5G+8K 超高清直播在国家大剧院开演

8 月 9 日消息，昨晚，国家大剧院 “华彩秋韵”系列演出首场音乐会 “繁华众声：张艺、陈悦与国家大剧院管弦乐团”在国家大剧院的音乐厅上演。

据了解，本次演出由国家大剧院主办，北京市经济和信息化局、北京市商务局指导，超高清视频（北京）制作技术协同中心、中国移动北京公司协办，是 “北京消费季——炫 · 彩生活月 百屏联动新消费”特别策划的推广活动。

央视主持人白岩松说：“今晚不仅是 “华彩秋韵”系列演出的第一场，更是一个革命性的事件，表面上是‘8K+5G’，其实是‘艺术 + 科技’‘产业 + 市场’的一次革新。”

音乐会当晚，在全市的八个 8K 直播点，市民通过 8K 电视、5G 手机等显示终端同步观看了本场音乐会。这八个 8K 直播点分别设在国家大剧院花瓣厅、金融街购物中心、海淀展示中心会议中心颐和厅、王府井步行街中环广场、三里屯太古里南区中央广场、中关村步行街、华熙 LIVE 北京时代美术馆门口、亦庄经济开发区大族广场一层。

此外，本场音乐会还由央视网提供超高清播出信号，在国家大剧院古典音乐频道以及央视网、网易云音乐、抖音、快手等 50 余家网络媒体平台同步播出。

值得注意的是，本场音乐会成功实现了多个首次。首次全球音乐会 “8K+5G”直播；首次在舞台艺术类演出中启用 “8K+5G”转播车，该转播车为全球首台 “8K+5G”超高清视频全业务转播车；首次实现面向消费终端领域的大规模 8K 超高清网络云分发，将 “8K+5G”应用从点对点示范应用扩展到面向 8K 电视和 5G 手机的消费级应用，让 “8K+5G”技术走进老百姓的消费生活中。

国家大剧院副院长王诚副院长接受媒体采访时说，“超高清画质的传输也意味着音乐家、演员以及舞美的细节在观众面前一览无余，这也对我们的行业和专业提出了更高的要求。”

在距离演出大厅不远有一台 14 米长的直播车，8K+5G 信号收录及制作就是在这里完成。相比 2019 年国家大剧院用 8K+5G 技术录制全景声歌剧电影《这里的黎明静悄悄》，本次直播所面临的技术问题则更加复杂。

北京经信局总工程师顾瑾栩介绍，一台 8K 电视相当于四台 4K 电视显示的量，每秒钟能够收录 40G 视频信号，因此对存储和制作能力要求非常高，而 5G 网络传输快、低延时的特点更加利于 8K 视频的实时传输。在直播结束后技术人员还将收集八个直播点的观众反馈，进行技术提升和改进，下一步有可能在未来为全息影像呈像做准备。

对于大家普遍比较关心的收费问题，王诚副院长表示，目前所有的线上观看全部免费，作为公益项目，技术的创新和实现方便各地观众欣赏到更高级别、高质量的艺术演出。本次直播的投入得到企业等多方支持，未来还将探讨更多的商业模式来平衡。