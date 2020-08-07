用户抱怨韩国 5G 速度远低于预期，政府敦促运营商确保网络质量

据韩联社报道，一份来自韩国 ICT 部的评估报告显示，韩国的 5G 网络服务不及预期，下载速度和网络连接稳定性远低于电信运营商们声称的水平。

韩国于去年 4 月宣布推出 5G 商用服务，但 5G 用户却一直抱怨 5G 网络的速度远低于预期，并且网络连接也不稳定。

根据韩国 ICT 部的这份报告，韩国三家电信运营商 SK 电讯（SK Telecom）、韩国电信（KT）和 LG U+（LG Uplus）的 5G 网络平均下载速度为 656.6Mbps，仅比 4G LTE 158.5Mbps 的平均速度快了 3 倍。

而此前韩国电信和 LG U + 均宣称其 5G 网络数据速度比 4G LTE 网络快 20 倍。

图片来源：Yonhap。

该报告还发现，在 5G 网络上进行下载时，平均约有 6% 的时间使用了 4G LTE 网络。韩国的 5G 网络目前采用依赖于 4G 核心网的 NSA 模式。

该报告显示，智能手机用户对 5G 网络的可访问性徘徊在 70% 以下。

这一结果是基于全国范围内三家电信运营商已安装 5G 设备的 3826 座公共建筑进行的测试得出的。

从电信运营商来看，SK 电讯的下载速度最快，达到 788.97Mbps；韩国电信（652.1Mbps）和 LG U+（528.6Mbps）排在其后

韩国 ICT 部电信政策局局长 Hong Jin-bae 在一份简报中说：“仍有很多地方，包括室内环境，尚没有被（5G）网络覆盖。我们希望电信运营商迅速努力确保网络质量达到预期。”

过去一年里，韩国三家运营商竞相在全国范围内升级和部署网络。

他们的目标是在今年年底之前推出商用 5G SA 网络，并承诺投资高达 25.7 万亿韩元（216 亿美元）在 2022 年之前打造全国性 5G 网络。

电信运营商们的大规模投资计划与韩国政府的数字 New Deal 计划保持同步，该项目计划在 2025 年前花费 58.2 万亿韩元来升级公共基础设施的数字服务，并增加国家对关键技术的投资。

根据韩国 ICT 部的数据，截至 2020 年 5 月底，韩国的 5G 用户数达到 690 万，占据该国 6900 万移动用户总数的约 10%。

截至今年 2 月，韩国全国范围内已经部署了 108897 个 5G 基站，作为对比，4G LTE 基站的部署数量约为 87 万个。