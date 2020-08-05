华为：未来 5 年投入 25 亿元，用于全光产业生态建设

8 月 5 日消息，在”F5G 时代华为企业光网旗舰产品发布会”上，华为发布了业界首款 F5G 加持的工业级智能光终端（华为星光系列天机 T863E），以及下一代硬管道技术 Liquid OTN。

同时，华为携手产业合作伙伴发布 “星光计划”，提出未来 5 年将投入 25 亿人民币用于全光产业生态建设，创造千亿规模的产业增长空间。

（华为启动 “星光计划”，共创全光产业生态）

据了解，F5G 即第五代固定网络技术，也称为 F5G 全光网，与 5G 类似，都是由国际标准组织为面向产业互联网应用场景提出的新一代通信标准。5G 与 F5G 互为补充，在不同的业务场景发挥着不可替代的作用。5G 适用于移动性、多联接的场景，比如无人机、车联网等；而 F5G 则适用于固定性、大带宽、低时延和高安全的场景，比如工业互联网、数据中心互联和企业园区等。

靳玉志表示，面向企业市场，F5G 基于光纤通信技术，具有超大带宽，安全可靠以及确定性低时延等特质，华为将聚焦 “工业光网、全光承载、全光数据中心、全光园区”四大业务场景，为越来越多的行业创造价值。

具体来说，比如在 “F5G + 矿山”的场景中，在矿井下要尽量避免使用电气设备，避免因火花等造成瓦斯爆炸。而采用工业光网方案，无源光器件替代了有源汇聚交换机，简化了网络架构；减少有源设备的使用，同时减少了 40% 防爆箱的数量，提升矿井的安全性。

“F5G 时代，为应对企业数字化转型面临的挑战，华为去年发布了智简全光网战略。今天，我们将隆重发布智简全光网的新产品和解决方案：业界首款 F5G 加持的工业级智能光终端（华为星光系列天机 T863E），以及下一代硬管道技术 Liquid OTN，更好的服务于采矿、电力、制造和油气等行业。”靳玉志表示。

搜狐科技了解到，华为星光系列 “天机”T863E，具有绿色、安全、超宽和智能的特点，满足了配电、矿井、油气田、车站、生产线等典型工业场景对网络的需求。而 Liquid OTN 是下一代光承载技术，既继承了传统 SDH 硬管道的高安全特点，同时面向未来创新，通过协议简化，提供更优的低时延性能，设备时延减少 30%；采用创新的融合技术，打造网络极简架构，整网 TCO 节省 30%。

根据预测，未来五年，F5G 将带来至少千亿级的产业投资空间，只有抓住 F5G 的机遇实现网络升级转型，才能成为数字化浪潮中的赢家。华为携手产业合作伙伴共同发布 “星光计划”，5 年投入 25 亿发展光产业生态。截止目前，华为全光园区、全光承载和全光数据中心解决方案已服务 158 个国家和地区的 3800 多个客户。

此外，华为还携手南方电网发布《智能电网下一代承载技术 Liquid OTN 白皮书》。白皮书详尽介绍了下一代光承载技术 Liquid OTN，指出这项新技术面对智能电网发展带来的需求与挑战，凭借极具竞争力的高安全、确定性低时延、简架构特点，是下一代电力生产承载网络的选择。

南方电网认为，Liquid OTN 所瞄准的发展方向，符合电力通信需求，也呼吁专网通信的各行各业，一起推动相关的标准化进程。