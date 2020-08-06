称 iPhone 12 存风险，美银下调苹果股票评级至中性

美国银行将苹果公司从其美国第一首选股列表中剔除，并将苹果股票评级由买入下调至中性，目标价从 420 美元上调至 470 美元。

美银分析师 Wamsi Mohan 指出，自 6 月份以来，苹果公司的股价一直在快速上涨，而对 2021 年的预估几乎保持不变。



Mohan 认为，苹果公司即将发布的 5G iPhone 存在风险，如果平均售价过高，这可能会给产品毛利率和单位销量带来压力。此外，内容摊销成本可能会压缩服务利润率。

Moha 还表示，苹果公司在 2021 年也将面临艰难的竞争。他还认为该公司的股票回购计划最终会放松，并指出随着股价的上涨，该公司的回购速度似乎有所放缓。

此外，如果民主党人在 11 月的大选中获胜，对 App Store 的反垄断行动也令人担忧。

苹果公司股价目前下跌 0.1%，报 438.26 美元。该公司股价今年上涨近 50%，市值接近 2 万亿美元。苹果公司股价必须达到 467.77 美元才能达到 2 万亿美元的市值。

华尔街分析师普遍对苹果公司持看涨态度。自 3 月份与新冠疫情相关的下跌以来，苹果公司股价已大幅飙升，这在很大程度上归因于市场对 5G iPhone 的乐观情绪。