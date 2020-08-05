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AMD 为苹果 iMac 推出新款 Pro 显卡：最高 2560 流处理器，16GB 显存

2020/8/5 14:15:34 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 5 日消息 昨晚，苹果公布了 2020 款 iMac，升级了十代酷睿处理器和 AMD 7nm 工艺的 Navi 显卡。现在，AMD 已经公布了新款 Radeon Pro 5000 系列显卡的参数规格。

AMD 表示，新的 AMD Radeon Pro 5000 系列 GPU 采用业界领先的 7nm 工艺技术和先进的 AMD RDNA 图形架构，拥有高达 40 个计算单元和高达 16GB 的高速 GDDR6 内存，提供高达 7.6 Teraflops 的单精度 (FP32)计算性能。

IT之家了解到，新款 iMac 可选 Radeon Pro 5300、5500XT、5700 和 5700XT，流处理器数量分别为 1280、1536、2304 和 2560

新款 iMac 价格如下所示：

  • 6 核 i5（4.5GHz）+Radeon Pro 5300+8GB 内存 + 256 GB SSD，售价 14399 元

  • 6 核 i5（4.8GHz）+Radeon Pro 5300+8GB 内存 + 512 GB SSD，售价 15999 元

  • 8 核 i7+Radeon Pro 5500 XT+8GB 内存 + 512 GB SSD，售价 18399 元

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：AMD苹果显卡处理器

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