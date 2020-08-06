信息图快速了解三星 Note20/Tab S7/Watch3/Buds Live

IT之家 8 月 6 日消息 三星昨晚发布了多款新设备，让人目不暇接，IT之家的小伙伴看发布会了吗？如果没有的话，要想了解新的旗舰手机、平板电脑、手表和 TWS buds 耳机，最快捷的方法就是看看下面的信息图。

据三星介绍，Galaxy Note20 和 Note20 Ultra 有着顶尖的规格、升级的记事和生产力工具、强大的游戏性能、专业级的相机功能，以及全新的超宽带 (UWB)无缝档案分享功能，让用户能完成更多工作，享受更多乐趣，并找到更多时间专注于最重要的事情。

三星 Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7 + 的区别你发现了吗？S7 + 和 Note20 Ultra 一样，支持升级后的 S Pen，延迟降低。

尽管这两款平板电脑的屏幕都是 120 Hz，但 S7 + 拥有更大的 AMOLED(12.4 英寸)，而 S7 则是 LCD(11 英寸)，不过这是为了细分市场而不是技术限制，不同的尺寸也意味着不同的电池容量。

三星 Galaxy Watch3 有 41mm 和 45mm 两种尺寸。不过，只有大号手表有钛金版，比标准不锈钢外壳甚至 41mm 版本都要轻很多。尺寸更大的也有更大的电池，两者的防水性能都达到了 5ATM，而且都提供了先进的健康追踪功能：血氧饱和度、VO2 最大值、跑步和睡眠分析、跌倒检测。

你知道新的 Galaxy Buds Live 使用了再生塑料吗？耳机本身和便携盒（共 8 个部分）都是由回收材料制成的。耳机采用了由 AKG 设计的 12 毫米驱动器和低音导管来增强低频。这是三星首款带有主动降噪功能的真无线耳机，从设计上就考虑到了降噪的问题，外侧的 2 个麦克用于 ANC，而你的声音则由内侧的麦克来接收。