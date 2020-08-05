爆料大神 @evleaks 曝光三星 Galaxy Note 20/Ultra 相机配置：1.08 亿像素主摄

IT之家 8 月 5 日消息 三星的 Galaxy Note 20 系列新机将在今晚发布，刚刚爆料大神 @evleaks 曝光了 Galaxy Note 20 和 Galaxy Note 20 Ultra 的摄像头配置信息。

图片显示，Galaxy Note 20 Ultra 将拥有 1.08 亿像素的主传感器，光圈为 f/1.8，这也是三星在 Galaxy S20 Ultra 上使用的主摄像头。

Note 20 Ultra 的其他镜头将与 S20 的有所不同，图片中提到了 1200 万像素广角镜头 (f/2.2)和 1200 万像素长焦镜头 (f/3.0)。此外，Galaxy Note 20 Ultra 还配备了自动对焦激光传感器，大概是为了解决困扰 S20 Ultra 的对焦问题。该传感器位于 Note 20 Ultra 的摄像头阵列右侧，位于 LED 闪光灯和麦克风之间。

标准版 Note 20 缺乏自动对焦传感器，并且采用了不同的摄像头规格。采用一个 1200 万像素的主传感器，还包括一个 1200 万像素的超广角传感器和一个 6400 万像素的长焦镜头，这些规格与 Galaxy S20 Plus 背面的三个摄像头相同。

此外，前置摄像头方面，在 Note 20 和 Note 20 Ultra 上都是一样的。根据泄露的信息，这两款手机的前置都是 1000 万像素的镜头。

IT之家了解到，@evleaks 随后发布的推文还展示了 Note 20 的其他照片，照片显示该机的显示屏为 21:9 宽高比，以及与微软的 Xbox 游戏通行证服务的合作，该服务将于 9 月在 Android 设备上推出。早前有传言称，Note 20 的购买者将随手机获得三个月的流媒体游戏服务订阅。