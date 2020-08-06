iQOO 5 官宣支持 120W 超快闪充：15 分充满电

IT之家 8 月 6 日消息 iQOO 手机昨天宣布，将于 8 月 17 日 14:30 举行 iQOO 5 系列新品发布会，今天官方确认，新机将支持 120W 超快闪充，15 分钟即可充满 100% 电量。

在近日举行的 ChinaJoy 活动现场，iQOO 演示了 120W 超快闪充技术，该快充技术可在 5 分钟充入 50% 电量（4000mAh 容量），15 分钟充满整个电池，展示机也显示 iQOO 5 系列采用的是双曲面柔性屏。

官方放出的海报显示，120W 超快闪充采用了双电荷泵技术，充电转化率≥98.5%；首发双 6C 电芯，6C 高额定容量倍率电芯，支持更大电流，低电阻、高转化，产热进一步下降；搭配多阵列极耳技术，降低电芯阻抗，提升充电转化效率，源头控制电池发热；充电器内置双温感模块，温度信息实时传输手机。手机据此精准控制充电功率，让充电又快又冷静。

此外，iQOO 5 是首台通过德国莱茵 TUV 安全快充认证的 120W 快充手机，充电器支持最高 65W PD 快充，可以为兼容 PD 快充协议的设备，如笔记本电脑、游戏机、相机等快速充电。支持 100V- 240V 宽电压输入，在用电高峰、供电不足或非 220V 国家与地区，均能使充电器支持最高 120W 输出。

IT之家了解到，iQOO5 系列将分为三个版本，其中 iQOO 5 Pro + 将配备 120W 快充以及 120Hz 的曲面屏。