华为全球发布数字支付云解决方案

IT之家 8 月 6 日消息 据华为官网消息，近日，华为在 2020 共赢未来全球线上峰会发布数字支付云解决方案，该方案旨在帮助数字支付运营商构建以超级应用程序 (App)为核心的支付生态，加速新兴市场普惠金融。

IT之家了解到，华为数字支付云解决方案从三方面构建数字化生态为支付运营商带来价值。

极致数字体验：数字化的架构，用户数据、交易数据可以实时开放，既保障了用户、商户的实时查询体验，又能通过 AI 分析能力构建的实时风控，识别虚构交易，规避套现风险。

加速业务上市：生态开放，通过 API(Application Programming Interface 应用程序界面)、H5、小程序、UI Bricks(UI 积木)等技术手段，使得合作伙伴业务可以在 1 周内发布到超级 App，3 周内完成营销活动从策划到执行。

软件快速迭代：云化的平台，支持容器化 / 微服务、弹性伸缩、灰度发布，使得软件版本可以在数天内完成迭代更新并上线。

华为还称，此前携手 KBZ Bank 在缅甸推出 KBZPay，短短 18 个月，已经发展 6 百万注册用户，1000 多家合作伙伴，超过 29 万商户，交易金额累积 70 亿美元，成为缅甸市场份额第一的移动支付运营商。