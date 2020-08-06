没有被炖，支付宝蚂蚁庄园小鸡回来了

IT之家8月6日消息 今天上午，不少支付宝用户发现自己蚂蚁庄园来的小鸡不见了，只剩下一根鸡毛，表示“出门了，晚一点回来。”这次小鸡的消失引发了全网集体找寻。很多网友在社交平台发帖询问 “小鸡去哪了”。

就连蚂蚁森林也在微博问询蚂蚁庄园，是不是把自己的鸡给炖了。



蚂蚁庄园下午表示，“今天让你们担心了，我帮大家在学校里送了爱心包裹、为盲童送去了盲文书、带着孤独的小天使找到了春晖妈妈、资助听障患儿进行手术，听到全网为你们的爱心行动的欢呼。

我一直在那些你看得见、看不见的地方，运输着你的爱心蛋，在各处发挥爱的能量！你捐出的每一颗爱心蛋，我都带给那些需要帮助的孩子们，替你帮他们实现人生轨迹的改变，今天是小鸡的三岁生日，未来的三年，我们一起继续加油好吗？”

蚂蚁庄园是支付宝在 2017 年 8 月 6 日上线的一个网上公益活动，网友可以使用支付宝付款来领取鸡饲料，使用鸡饲料喂鸡之后，会可以获得鸡蛋，可以通过鸡蛋来进行爱心捐赠。

IT之家获悉，蚂蚁庄园自上线至今，已有 4.5 亿网友在手机上 “养小鸡”，共捐出 “爱心蛋”超过 240 亿颗，在公益组织和爱心企业的支持下，这些项目覆盖了全国大部分地区，90% 以上的项目都与孩子相关，帮扶对象最小的不到 1 岁，包括疾病救助、医疗护理、教育物资等等。