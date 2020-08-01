支付宝 1 号卡正式首发：本月可省 66 元起，不用不花钱

IT之家8月1日消息 今天支付宝和芝麻信用宣布，正式推出支付宝1号卡，卡费最多8块8，66元吃喝玩乐行优惠带回家！通过芝麻GO办理，还能凭芝麻信用先享优惠，后付卡费！现在开卡必得消费券，数量有限手慢无。

根据海报介绍，现在开通支付宝1号卡，本月可省66元起，多用多优惠，不用不花钱，卡费最多8.8元。支付宝1号卡现在面向全国87个城市开放，随机邀请部分用户购买使用，后续会逐步开放。

IT之家获悉，开通1号卡后30天内可享受以下权益，滴滴出行快车4元无门槛券4张，礼橙专车7元无门槛券2张，公交车1元无门槛券6张，地铁1元无门槛券6张(仅支持部分城市)，哈罗单车1元无门槛券3张，盒马10元满减券1张，口碑5元满减券1张，淘鲜达5元满减券1张，大麦5元无门槛券1张(适用于支付宝-电影演出-演出门票所有在售商品，不含券类商品)，优酷会员10元满减券1张，淘票票3元购票券1张。部分权益仅支持部分城市核销，实际获取权益以开卡详情页说明。权益原则上仅限支付宝客户端内支付核销，如部分特殊权益可在第三方服务平台进行核销，则用户可使用与已购买1号卡的支付宝账户存在绑定关系的第三方服务平台账号查看相关权益并进行核销。