因登载含性暗示等内容被行政处罚，优酷、爱奇艺回应：已整改完毕

IT之家 8 月 6 日消息 据 @扫黄打非 消息，近期，北京市 “扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视频网站进行专项整治，强化监管、压实责任，重点检查涉侵害未成年人合法权益的行为，严厉清理处置涉黄涉毒涉暴恐等非法视频内容。

近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台优酷、爱奇艺存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为6起，做出行政处罚6件。

对此，优酷方面表示，向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。爱奇艺回应称，积极配合市文化执法总队的调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响深表抱歉。“未来爱奇艺一定持续加强自查，深入整治，营造风清气正的网络环境。”

IT之家了解到，7 月 9 日，全国 “扫黄打非”办公室公布了 “净网 2020”专项行动上半年工作数据：全国共查处网络 “扫黄打非”案件 1800 余起，取缔非法不良网站 1.2 万余个，处置淫秽色情等有害信息 840 余万条。其中包括依法处罚了一批网络平台。对优酷、爱奇艺、大学生联盟网、“喵播”等网站传播低俗信息行为予以了行政处罚。对传播 PUA 等不良信息的 “恋爱学院”网站予以注销，并责令百度贴吧、新浪爱问、抖音等网站删除涉 PUA 等不良信息内容。针对 “虎牙”等平台存在传播低俗庸俗内容、主体责任履行不到位等问题，广东、湖北等地网信部门会同 “扫黄打非”办公室对相关企业进行了调查约谈，要求停止主要频道内容更新、限期整改。