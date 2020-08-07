山寨版 “TikTok”助扎克伯格净资产超 1000 亿美元：紧追贝索斯和盖茨

由于市场看好 Facebook 为对抗 TikTok 而推出的 Reels，推动 Facebook 股价创下历史新高，该公司创始人马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）的净资产也因此超过 1000 亿美元。

36 岁的扎克伯格因此成为继杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）和比尔 · 盖茨（Bill Gates）之后，第三位资产超过千亿美元的富豪。扎克伯格的净资产主要来自他持有的 13% 的 Facebook 股份。

尽管新冠疫情导致美国经济遭遇前所未有的大幅萎缩，但由于疫情增加了上网活动，反而帮助美国各大科技巨头的创始人积累了巨额财富。扎克伯格今年净资产增加约 220 亿美元，贝索斯增加约 750 亿美元。

如此巨大的反差也导致美国科技巨头面临管理层更加密切的关注，扎克伯格、贝索斯以及苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）和 Alphabet CEO 桑达尔 · 皮采（Sundar Pichai）都在上月出席了美国国会听证会。

美国规模最大的 5 家科技公司（苹果、亚马逊、Alphabet、Facebook 和微软）当前的市值约为美国 GDP 的 30%，较 2018 年底几乎翻番。

美国参议员伯尼 · 桑德斯（Bernie Sanders）也计划出台一项立法，对新冠疫情期间 “肮脏的财富收益”征税。按照目前的提案，这些亿万富豪在 3 月 18 日至年底之间新增的巨额净资产将被征税 60%，用于补偿所有美国人的自费医疗支出。

扎克伯格 2004 年在哈佛大学寝室里创办了 Facebook，他计划在有生之年捐出 99% 的 Facebook 股份。