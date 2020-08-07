据悉微软与 TikTok 的谈判仍集中在美国及其他三个国家的业务

知情人士透露，微软与 TikTok 的谈判仍集中在收购 TikTok 位于美国及其他三个国家的业务。此前媒体报道称，微软寻求收购 TikTok 全球所有地区业务。



不具名消息人士称，谈判的主要内容仍是收购 TikTok 美国，澳大利亚，加拿大和新西兰业务，双方没有扩大谈判范围。

上周日 ，微软表示正在与 TikTok 的母公司字节跳动洽谈，拟收购 TikTok 部分地区业务。

微软和 TikTok 拒绝对媒体报道发表评论。

美国政府此前威胁要封禁 TikTok 在美业务。特朗普表示，除非达成将美国业务出售给微软或其他美国公司的交易，否则 TikTok 必须在 9 月 15 日前结束在美国的经营。微软是唯一一家公开宣布正在与字节跳动讨论收购 TikTok 事宜的公司。

仅剥离美国业务将特别具有挑战性。报道称，微软之所以考虑购买 Tiktok 全球所有业务，原因之一是难以清楚分离后台功能，以及确保人们在跨国旅行时仍然能够使用该应用程序。

一位了解与白宫讨论内容的消息人士称，TikTok 的全球业务价值约为 500 亿美元，而其在美国的业务价值不到这个数字。分析师和银行家估计，TikTok 美国业务的估值在 150 亿至 500 亿美元之间。