扎克伯格：美国封杀 TikTok 会开创一个很坏的先例

IT之家 8 月 7 日消息 据 BuzzFeed News 报道，社交巨头 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)周四对员工表示，在美国封杀抖音海外版 TikTok 会开创 “一个非常糟糕的长期先例”。

唐纳德 · 特朗普曾威胁要在美国封禁该应用程序，除非一家可接受的公司收购了该应用程序。扎克伯格表示其从未在公司范围内的会议上对公司的并购战略发表评论。扎克伯格说：“我只是认为这是一个非常糟糕的先例，无论解决方案是什么，都必须格外谨慎和认真对待。” “我真的很担心…… 这很可能对世界其他国家产生长期影响。”

值得注意的是，IT之家此前报道，Facebook 旗下的 Instagram 近日在美国推出了 TikTok 的克隆产品 Reels。

上个月，在众议院反托拉斯小组委员会成员的听证会上，扎克伯格支持了 TikTok，因为这是解释 Facebook 没有构成垄断的原因。扎克伯伯格表示：“美国最受欢迎的消息服务是 iMessage。增长最快的应用是 TikTok。最受欢迎的视频应用是 YouTube。增长最快的广告平台是亚马逊。最大的广告平台是 Google。”