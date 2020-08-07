7 月中国 App Store 手游收入排行榜：腾讯两款游戏占据前二

8 月 7 日上午消息，Sensor Tower 商店情报平台显示，2020 年 7 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。榜单中 30 个发行商 7 月全球吸金 18.3 亿美元，占当期全球手游总收入 27%。



特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。榜单依据 2020 年 8 月 5 日 Sensor Tower 商店情报平台估算数据编制。

中国手游发行商收入 Top30

灵犀互娱《三国志幻想大陆》6 月底上市至今表现强劲，7 月带动发行商收入环比大涨 40%。本期灵犀互娱两款三国题材手游分列中国 App Store 手游畅销榜第 3 和第 5 名，在 Top5 的入榜游戏数量与腾讯相当。

近期游族网络在日本市场捷报频传，继 4 月推出《少年三国志 2》日文版后，7 月初推出二次元卡牌手游《Red: Pride of Eden》(レッド：プライドオブエデン) ，发行商收入环比增长 30%，创历史新高。日本玩家的支出占游族本期收入 47.4%。在日本手游发行商收入榜，游族的排名从 6 月第 20 名，上升至本期第 15 名，超越 SEGA，DeNA 等本土厂商。

得益于魔幻史诗手游《新神魔大陆》卓越的市场表现，完美世界本期收入环比暴涨 93%，并成功回归榜单第 7 名。

青瓷游戏《最强蜗牛》上线至今，未曾跌出中国区 iPhone 手游畅销榜 Top10。本期该游戏收入环比增长 170%，使得青瓷游戏空降中国手游发行商收入榜第 15 名，全球手游发行商第 50 名，紧追任天堂手游。目前，《最强蜗牛》已经登陆港台市场，并成功入围畅销榜头部。

米哈游《崩坏 3》于 7 月 9 日迎来新角色，夏日活动，主线 18 章等大版本更新，发行商收入环比增长 84%，成功回归榜单第 23 名。发行商旗下女性向手游《未定事件簿》7 月底上市以来成绩亮眼，目前平均每下载付费为《浮生为卿歌》同期 3.4 倍，后续市场表现值得期待。

巴别时代《放开那三国 3》于 7 月中旬登陆中国市场，随即获得 IP 粉丝热捧，发行商收入达到 6 月的 19 倍，创历史新高，并入围榜单第 28 名，全球手游发行商第 82 名。纵观目前几款热门三国题材卡牌手游，《放三 3》上市至今平均每下载付费为 12.2 美元，与《少年三国志 2》在中国 App Store 同期指标相当，约为《三国志幻想大陆》同期指标的 50%。《放三 3》开创性的加入订阅服务，或将为轻氪玩家带来较好的付费体验。

榜单之外，入围全球收入 Top100 的中国手游发行商包括 Six Waves，多益网络，Tap4Fun 和英雄互娱共 34 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top20

随着新游集中在暑期档附近上市，中国区 App Store 手游畅销榜头部也打破了过往固化的局面，以下是 7 月收入 Top20 榜单。

结语

国内手游市场监管趋严，可供玩家选择的新游减少，但玩家对游戏的热情未减。近期《最强蜗牛》，《放开那三国 3》等作品的卓越表现，见证了中型厂商凭借单款产品在中国市场的成功，突围全球手游发行商收入榜 Top100 的可能性。版号调控一方面大幅抬高了入场门槛，另一方面赋予本土精品手游更大的市场空间。同时，经过国内市场验证的产品，其出海成功率也将进一步提升。