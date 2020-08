Steam 中国首批游戏疑似被泄露：超 20 款游戏

IT之家8月5日消息 据其乐社区用户 @萬狐飛仙 爆料,20 多款标记为「steamchinaapproved」的游戏被 Steam 第三方数据库网站 SteamDB 泄露,疑为 Steam 中国首批游戏。

用户使用 SteamDB 的高级搜索功能搜索关键词「steamchinaapproved」即可查看该批泄露游戏名单。值得注意的是,需要先使用 Steam 账号授权登陆。

这一批游戏共 28 款。其中,包括三款 Valve 游戏《Dota 2》、《反恐精英:全球攻势》、《Spacewar》。值得一提的是,这三款游戏早在今年 2 月就已添加了「steamchinaapproved」标签,但其他游戏均为今日刚添加标签。

IT之家了解到,完美世界与 Valve 2018 年 11 月签约,Steam 中国正式落户上海浦东。

这批「steamchinaapproved」游戏中大多是国产游戏,具体名单如下:

月影之塔 / LUNA The Shadow Dust

归家异途 / Home Behind

汐 / Shio

巨塔 57 / Tower 57

艾希 / ICEY

古剑奇谭二 (GuJian2)

古剑奇谭 (GuJian)

三国志 : 汉末霸业 / Three Kingdoms: The Last Warlord

Last Day of June

Undying(尚未发售)

启蒙 / Enlightenment

临终:重生试炼 / DYING: Reborn

神舞幻想 Faith of Danschant

终点咖啡馆 / Necrobarista

恶果之地 / Juicy Realm

中国式家长 / Chinese Parents(目前锁国区)

奇奥英雄传 / Chio Hero(尚未发售)

手机帝国 / Mobile Empire

月圆之夜 / Night of the Full Moon

喵斯快跑 / Muse Dash

永遠消失的幻想鄉 / The Disappearing of Gensokyo

太吾绘卷 / The Scroll Of Taiwu

不当英雄 / ROGUELIKE HERO(尚未发售)

电竞传奇 / eSports Legend

西游记之大圣归来 / MONKEY KING: HERO IS BACK

古剑奇谭三 (Gujian3)

指环之城 / Ring the City

篮球计划 / Project Dunk(于今年三月全区停售)