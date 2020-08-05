Steam 中国首批游戏疑似被泄露：超 20 款游戏

IT之家8月5日消息 据其乐社区用户 @萬狐飛仙 爆料，20 多款标记为「steamchinaapproved」的游戏被 Steam 第三方数据库网站 SteamDB 泄露，疑为 Steam 中国首批游戏。
用户使用 SteamDB 的高级搜索功能搜索关键词「steamchinaapproved」即可查看该批泄露游戏名单。值得注意的是，需要先使用 Steam 账号授权登陆。
这一批游戏共 28 款。其中，包括三款 Valve 游戏《Dota 2》、《反恐精英：全球攻势》、《Spacewar》。值得一提的是，这三款游戏早在今年 2 月就已添加了「steamchinaapproved」标签，但其他游戏均为今日刚添加标签。
IT之家了解到，完美世界与 Valve 2018 年 11 月签约，Steam 中国正式落户上海浦东。
这批「steamchinaapproved」游戏中大多是国产游戏，具体名单如下：
月影之塔 / LUNA The Shadow Dust
归家异途 / Home Behind
汐 / Shio
巨塔 57 / Tower 57
艾希 / ICEY
古剑奇谭二 (GuJian2)
古剑奇谭 (GuJian)
三国志 : 汉末霸业 / Three Kingdoms: The Last Warlord
Last Day of June
Undying（尚未发售）
启蒙 / Enlightenment
临终：重生试炼 / DYING: Reborn
神舞幻想 Faith of Danschant
终点咖啡馆 / Necrobarista
恶果之地 / Juicy Realm
中国式家长 / Chinese Parents（目前锁国区）
奇奥英雄传 / Chio Hero（尚未发售）
手机帝国 / Mobile Empire
月圆之夜 / Night of the Full Moon
喵斯快跑 / Muse Dash
永遠消失的幻想鄉 / The Disappearing of Gensokyo
太吾绘卷 / The Scroll Of Taiwu
不当英雄 / ROGUELIKE HERO（尚未发售）
电竞传奇 / eSports Legend
西游记之大圣归来 / MONKEY KING: HERO IS BACK
古剑奇谭三 (Gujian3)
指环之城 / Ring the City
篮球计划 / Project Dunk（于今年三月全区停售）