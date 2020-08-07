发售即白给，Epic 提醒：下周四限时送《全战 · 特洛伊》

IT之家8月7日消息 “开局一个号，游戏全靠领”，今天Epic游戏商城在微博上提醒大家《全战·特洛伊》下周四上线，24小时内免费领取。

IT之家了解到，《Total War Saga：TROY》相关页面已经上线Epic，最低配置Nvidia GTX 460 ，推荐配置GTX 970。

游戏介绍：

取材于浪漫而血腥的荷马史诗《伊利亚特》，《Total War Saga:TROY》聚焦于特洛伊战争的历史瞬间，以前所未有的方式鲜活呈现这场大战。

《TROY》将从希腊与特洛伊两个方面展现这场史诗般的战斗，揭开神话和传说的层层面纱，追本溯源，探寻可能的真相。

扮演八位经典英雄之一，包括传奇武士阿喀琉斯、高贵守护者赫克托耳、鲁莽王子帕里斯和复仇之王墨涅拉俄斯，投身战斗，拯救或征服特洛伊王国，书写自己的传奇。

《Total War》独具特色地将回合制帝国管理与壮观的实时战斗结合于一体，让你的每个举动，都可能扭转战局。通过战略、内政、外交与全面战争建立你的帝国，征服青铜时代辽阔而令人神往的地中海。

受到出名希腊神话生物的启发，你可以在激烈的战斗中召唤神话军队前来协助，包括形似牛头怪、独眼巨人、巨怪和半人马的战士。